Tar toget til Madrid

Klimautslippene i verden øker. Og på nytt samles FNs 195 land til toppmøte, denne gang i Madrid, for å diskutere hvordan utslippene kan reduseres.

En av synderne er fly-trafikken. Mange velger derfor å ta toget.

Én av dem er Gina Gylver fra Natur og Ungdom. De er fire stykker fra organisasjonen som tar toget sammen.

– Jeg synes det er dobbeltmoralsk å fly til klimatoppmøte hvis det er mulig å ta tog. Selv har jeg brukt tog rundt i Europa de siste fem årene. Det er både gøy, spennende, kult og lærerikt.

– Men det er både dyrere og saktere med toget?

– Ja vi er nødt til å beregne god tid, men vi har ikke hastverk. Vi planlegger å lage noen små klima-aksjoner på veien. Tur-retur koster turen oss 4000 kr hver. Det er egentlig kjipt at det er billigere å fly, det burde koste mer for de som forurenser, sier hun til TV 2.

Buss for tog

Men det er heller ikke lett å skaffe seg billetter til tog-turen. Hvis du går inn på Vy sine hjemmesider, er det umulig å kjøpe billett til København.

– Vi tilbyr ikke billetter ut i Europa, sier kommunikasjonsjef Nina Schage til TV 2.

– Du må prøve Entur, det er de som tar seg av dette, sier hun.

Men på Entur sin applikasjon kan man heller ikke kjøpe togbillett til København. Der får man tilbud om buss hvis man prøver å bestille togtur til Danmark.

PÅ TOGTUR: TV 2-reporter Finn-Ove Hågensen og fotograf Martin Berg Isaksen. Foto: Morten Kristoffersen/TV 2

Hos Entur sier de at kundesenteret kan hjelpe med å sette sammen en lengre togreise. Men da må du enten møte opp på stasjonen eller ringe en kundebehandler, får vi opplyst hos Entur.

Vi tar kontakt med kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed i Berg-Hansen reisebyrå og spør hva de tilby.

– Vi kan dessverre heller ikke tilby togturer som du kan bestille på nettet. Men hvis du ringer en av våre reiseplanleggere, så kan de ordne tog-tur for deg.

– Hvorfor har dere ikke dette tilbudet på nett?

– Det har vist seg utrolig vanskelig å få til et samarbeid med de forskjellige jernbaneselskapene rundt om i Europa. Noen av dem har ikke lyst på passasjerer, virker det som. Men vi jobber med saken, for vi merker en økende interesse for togturer i Europa, sier hun.

Gjør det selv

Det finnes nettsider, en av de som har et tilbud er Trainline.no. Men heller ikke der er de i stand til å skaffe oss billetter fra Oslo til Madrid. Så vi bestemmer oss for å kjøpe billetter fra de forskjellige togselskapene langs veien.

Det Vy ikke klarer, får vi hjelp til av svenskene. SJ skaffer oss billetter fra Oslo til København og DSB videre til Hamburg. DB (Deutsche Bahn) tar oss til Paris og fra Paris får vi via det franske togselskapet SNCF billetter helt fram til Madrid.