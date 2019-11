Fornærmede, også han 18 år gammel, har forklart at han ble skåret i kjeven med deler fra en knust glassflaske mandag 24. juli.

Kort tid etter hendelsen ble 18-åringen siktet for drapsforsøk. Han satt to dager i varetekt før han ble løslatt etter et fengslingsmøte.

Siktede har hele tiden nektet straffskyld for drapsforsøk.

– Han forklarer at fornærmede og tre-fire andre opptrådte aggressivt overfor ham, og at han derfor gjorde som han gjorde. Det angrer han fremdeles dypt på, sier 18-åringens forsvarer, advokat Kim Gerdts, til TV 2.

– Veldig letter

I Hellas fungerer rettssystemet slik at påtalemyndigheten foreslår en tiltalebeslutning som en dommer må godkjenne.

Et slikt forslag er nå ferdig skrevet, og gresk påtalemyndighet ønsker ikke lenger å tiltale 18-åringen for drapsforsøk, men for grov kroppsskade.

– Det har en strafferamme på tre års fengsel, og alle fengselsstraffer inntil tre år er betingede i Hellas. Min klient er selvsagt veldig lettet over å bli trodd på at han ikke forsøkte å drepe noen, sier Gerdts.

Dersom 18-åringen hadde blitt tiltalt for drapsforsøk, ville han risikert mellom fem og ti år i et gresk fengsel.

– Kun flaks

Både siktede og fornærmede var på Ios sammen med flere hundre av neste års russ da hendelsen fant sted natt til mandag.

Ifølge siktede har han og fornærmede hatt en pågående personlig konflikt over tid. Den fornærmede 18-åringens bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb har samtidig uttalt at dette «ikke har vært noen slåsskamp mellom venner».

Hun er ikke opplyst om påtalemyndighetens forslag til tiltale når TV 2 ringer.

– Det var kun flaks at utfallet ikke ble verre enn det ble, og så overlater vi til greske myndigheter å lande på en riktig straffereaksjon, sier bistandsadvokaten.

Brodtkorb sier at fornærmede ikke kjenner seg igjen i siktedes beskrivelse av hendelsesforløpet, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det er ennå uklart når en rettssak kan finne sted.