Kort tid etter at Mathias Scott Pascual tapte i slegge mot Leif Kristian Tindeland, annonserte programleder Gaute Grøtta Grav at finaleuken var i gang.

Et stort gisp hørtes fra samtlige deltakere.

De fikk alle beskjed om å gå tilbake til gården for å pakke bagen, for så å møte opp på tingplassen igjen.

Startskuddet for finaleuken var en kunnskapskonkurranse, hvor Berit og Kristian kom til kort.

Etter at Kristian svarte feil på hva en vallak er, og Berit på hvor mange liter melk man trenger for å lage en kilo hvitost, måtte de sammen forlate Lundereid går.

– Helt utrolig

Sistnevnte er likevel storfornøyd med å ha nådd finaleuken uten å ha vært i en eneste tvekamp.

– Det er første gang jeg er i kamp i løpet av ti uker. Jeg hadde aldri trodd det da jeg reiste inn på gården. At jeg kom til finaleuka er helt utrolig, sier Berit til TV2.no like etter konkurransen.

Berit har klart å skjule en avgjørende svakhet ved seg selv inne på gården. Se hva i videovinduet øverst i saken.

Ville aldri vinne Farmen

Kristian er like tilfredsstilt som ovennevnte, men hevder samtidig at han aldri hadde et mål om å vinne Farmen.

– Jeg skal kanskje ikke si det, men ... det har aldri vært målet mitt. Ikke i nærheten en gang. Målet mitt var å være meg selv og se hvor lenge det kunne vare, forklarer Kristian, og sier samtidig at han har fått vennskap som vil vare livet ut.

Det er ikke bare gode venner 28-åringen fra Haugesund sitter igjen med etter Farmen-deltakelsen. Litt dårlig samvittighet og anger har sneket seg med.

– Jeg angrer på at jeg ikke red mer på hest. Og jeg har kanskje litt dårlig samvittighet for de tre siste eggene jeg tok med opp på storbondeloftet. De var ment til fellesskapet. Da Agna skjelte meg ut, fikk jeg dårlig samvittighet, forklarer han.

Kristian mener han kan takke Erik, Mathias, Vivian og Agna for å ha kommet så langt som han har gjort.

– Det er de jeg har kommet best overens med. Og Berit nå på slutten. Jeg hadde en liten periode hvor jeg virkelig hatet livet og ville hjem, men så begynte jeg å snakke mer med Berit, smiler han lurt.

Vil overraske Mathias

Nå gleder de begge seg til å nyte friheten sammen – i tillegg til å overraske en tidligere deltaker.

– Jeg røk ut sammen med Berit, noe jeg nesten håpet på. Det er slemt overfor Berit, men vi har snakket så mye om mat, så nå skal vi søren meg få oss et godt måltid, sier Kristian.

– Å ryke ut sammen med Kristian er veldig greit og koselig. Nå kan vi nyte friheten sammen i kveld, sier Berit, og forteller at de har en plan om å overraske en uvitende Mathias på hotellet.

Se Mathias få hakeslepp når Kristian og Berit overrasker ham: