Se toppoppgjøret ØIF Arendal - Elverum på TV 2 Sport 2 og Sumo onsdag fra kl.19.00.

Onsdag kveld er det toppoppgjør i håndball for menn når regjerende seriemester ØIF Arendal tar i mot regjerende sluttspill- og cupmester Elverum.

De to lagene er de argeste konkurrentene om titlene, men utenfor banen er klubbene som to gode venner.

– Vi «hater» Elverum når vi står der på gulvet klare til kamp, men vi jobber godt sammen, og heier ofte på hverandre utenfor banen, sier daglig leder i ØIF Arendal Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

– Janteloven blir mer og mer visket ut i norsk håndball. Klubbene er fantastiske konkurrenter på banen, og vi samarbeider veldig godt utenfor banen, sier daglig leder i Elverum Mads Fredriksen.

Unner hverandre suksess

– Det er gøy at de andre klubbene heier på oss i Champions League. Og vi heier på dem når de representerer Norge i europeiske turneringer, sier Fredriksen.

Arendal og Elverum møtes til toppkamp i hjemlig serie rett etter tøffe kamper i Europa. Begge klubbene tapte i europacupene helgen, men gjorde gode prestasjoner.

Og de var de første som gratulerte hverandre med det.

Midt oppe i toppkampen mellom de to lagene planlegger Elverum en ny gigantisk fest i Håkons Hall på Lillehammer når Flensburg er motstander i Champions League 15. februar.

Under forrige arrangement i OL-byen satte Elverum publikumsrekord med 12.377 tilskuere mot PSG. Nå vil de gjerne nå 13.000.

Billettene ble lagt ut for salg tirsdag, og det er allerede solgt 6000.

– Det er nesten så en må klype seg i armen, sier Fredriksen i Elverum.

– Viktig at vi samarbeider

Dette er ikke bra bare for Elverum, men viser også at norsk klubbhåndball er på vei i riktig retning.

Målet er å få totalt 35.000 tilskuere i Champions League denne sesongen. Det er det kun tyske THW Kiel som kan slå. Da må 11.000 inn i Håkons Hall i februar.

– Vi er glade for alle ting Elverum gjør i Champions League. Vi kan bruke den interessen inn mot våre tilskuere og sponsorer. Vi lærer av hverandre, sier Bruun Hansen i ØIF Arendal og legger til:

– Vi kan si det slik at vi synes det er bra når Elverum taper for Nærbø, men vi heier på Elverum mot PSG, Barcelona, Flensburg og andre ute i Europa.

– Jeg tror at alle klubbene på herresiden føler at de har et mye større potensial enn det de får tatt ut. Derfor er det viktig at vi samarbeider og heier på hverandre, understreker Arendal-lederen.

Men samarbeidet tar en kort pause onsdag kveld.

– Vi var gode mot Elverum i serien forrige sesong, men tapte tre strake kamper mot dem i sluttspillet. Vi skal ikke gjøre det igjen, og den jobben starter i serien i kveld, konkluderer Bruun Hansen.