Torun (25) hadde ikke levd i dag uten et nytt hjerte

– Det blir tullete å si at en hjertestans ikke er alvorlig, men hjertet kom i gang igjen med hjerte- og lungeredning, forteller Torun Bjørgo (25) til God morgen Norge.

Hun fikk diagnosen hypertrofisk kardiomypati da hun var 11 år. Sykdommen innebærer forstørret hjertemuskel og høy risiko for hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. Torun fikk sin første hjertestans som 13-åring, men ble reddet takket være førstehjelp.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Trengte et nytt hjerte

Da hun var 16 år skjedde det igjen, men denne gangen var det langt mer alvorlig.

– Da var det en veldig langvarig stans. De fikk heller ikke hjertet i gang igjen, så da ble jeg lagt på det som heter en ECMO-maskin. Den tar rett og slett over funksjonen til hjertet og lunger. Det var en veldig ekkel opplevelse, forklarer Torun.

HJERTESTANS: Torun måtte kobles til ECMO-maskin etter sin andre hjertestans. Foto: privat.

Legene fant fort ut at Torun ikke ville overleve en tredje hjertestans, og hun fikk beskjed om at hun trengte et nytt hjerte. Videre fulgte en lang utredning, før Torun ble satt på venteliste for transplantasjon.

– Man skal være så syk at man er døende, men frisk nok til at man overlever en transplantasjon. Så det er et skikkelig nåløye å komme gjennom, sier 25-åringen.

KRITISK: Legene ga Torun beskjed om at hun trengte et nytt hjerte. Foto: privat.

Telefonen som endret alt

Torun stod på venteliste for et nytt hjerte i ti måneder. Så kom telefonen hun hadde ventet på.

– Da var jeg så glad, lettet og spent. Jeg hadde begynt å lure på om den kom til å komme i det hele tatt. I løpet av de ti månedene var jeg veldig klar over at det ikke var sikkert at dette kom til å gå bra. Så måtte jeg plutselig slenge meg rundt, pakke toalettsaker og komme meg av gårde så fort som mulig, mimrer Torun.

ENDELIG: Etter ti måneder på venteliste fikk Torun et nytt hjerte. Foto: privat.

Hadde det ikke vært for det nye hjertet, hadde ikke Torun levd i dag.

Flere positive til organdonasjon

Omtrent 500 personer venter på et livreddende organ i Norge, og årlig blir rundt 30 personer hjertetransplantert.

Informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon Aleksander Sekowski, forklarer at stadig flere nordmenn blir positive til organdonasjon, men at mange glemmer å informere om det. Det kan føre til at de som vil være donorer ikke blir det.

– Det holder å si ifra til sine nærmeste, men det kan være lurt å ha det skriftlig. Det kan man ha i kjernejournalen, på app, eller i lommeboka, sier Sekowski til God morgen Norge.

For å få folk til å bli flinkere til å si ifra, har Stiftelsen Organdonasjon satt i gang en julekampanje med gavelapper. Når man gir en gave, gir man samtidig beskjed om at man er positiv til organdonasjon.