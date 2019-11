Én måned definerer sesongen: – Sannsynlig at forspranget kommer til å øke

Topp fire kan bli avgjort: – I aller høyeste grad mulig

Peder Mørtvedt svarer bekreftende på at topp-fire kampen så godt som kan bli avgjort i løpet av denne perioden.

– Ja, det er i aller høyeste grad mulig. Det er i øyeblikket fire lag som mer solide og velspillende enn de resterende 16. Både Manchester United, Arsenal og Tottenham er ute og kjøre, og nå virker det langt mer sannsynlig at forspranget kommer til å øke, heller enn det motsatte, sier kommentatoren.

Finstad Berg minner imidlertid om at tilfeldighetene som påvirker spillet betyr at ingenting vil være skrevet i stein.

– Topp fire-kampen kan bli avgjort, men samtidig vet vi at noe av fotballens magi er det uforutsigbare. Mye kan forandre seg i løpet av denne perioden. En skade på en nøkkelspiller eller en spiller som har slitt og så plutselig finner formen igjen kan endre bildet totalt. Trenersituasjon i flere klubber er også veldig usikker, og kan endre seg i løpet av perioden. Det kan selvsagt også påvirke prestasjoner og tabellen, sier hun.

Spår Mourinho-boost, men allikevel økt avstand opp

Ekspertene virker samstemte om at det blir en poengmessig opptur for José Mourinhos Tottenham, som forut for de åtte neste kampene i portugiserens regime i Nord-London står med 17 poeng på 13 kamper. Etter 21 er spilt, er de spådd å stå på poengsummer mellom 31 til 35 poeng og enten 5. eller 6. plass på tabellen.

Avstanden til 4. plassen spås imidlertid altså stort sett å øke. Kun Solveig Gulbrandsens tips, der de går fra ni til åtte poeng bak, fører til økt Champions League-håp for de liljehvite. Ellers er avstandene opp spådd å være 12, 13 og 15 poeng, og Finstad Berg forsøker å sette ord på hvorfor.

– Jeg tror de får en boost med Mourinho, og det har vi også sett i de to første kampene. De har vunnet, men de har også sluppet inn en del mål. Og så spørs det hvor lenge den effekten varer. Jeg ser for meg at for eksempel den innbyrdes kampen mot Chelsea kan bli tøff, sier hun.

Mørtvedt: – For snill da jeg gjettet Uniteds resultater

Verken Manchester United eller Arsenal, som forut for sesongen var spådd å gi forrige sesongs topp fire-lag hard kamp om Champions League-plassene, spås heller å evne å kappe inn forspranget. United har ni og Arsenal åtte poeng opp etter 13 runder. Nå tror ekspertisen at den kan bli så mye som 17 og 19 poeng i løpet av de neste åtte kampene.

– Jeg følte egentlig at jeg var for snill da jeg gjettet Manchester Uniteds resultater. De har én seier borte gjennom hele sesongen og ser til tider helt fryktelige ut. Midtbanen spesielt er syltynn, og Solskjær må på markedet i januar om han skal ha noen som helst sjanse til å overleve fram til sommeren, sier Mørtvedt, som er den av de fire som har tippet kortest avstand opp for Solskjærs lag.

– Solskjær har hele tiden sagt at prosjektet hans kommer til å ta tid. Det store spørsmålet er hvor mye tid han egentlig har. I det siste har det sett ut som han prøver seg en del fram, men at han fortsatt ikke har funnet ut hvordan han får mest mulig ut av de spillerne han har tilgjengelig. Om han knekker den koden i tide blir helt avgjørende, sier Finstad Berg.

Til informasjon er det verdt å opplyse om at ekspertenes tippetips ble levert forut for Arsenals avgjørelse om å sparke Unai Emery fredag formiddag.

– Når det gjelder Arsenal, har de en periode med kamper mot City, Bournemouth, Chelsea og Manchester United. Det er tøffe kamper og basert på det Arsenal har prestert, spesielt defensivt, i det siste er dette alle typiske kamper der poeng glipper. Det har i hvert fall vært litt av tankegangen min i dette tipset, sa Finstad Berg om Arsenals muligheter for klatring på tabellen før avgjørelsen falt.

Samme lag i bunn, men Hangeland spår tøff tid for to storklubber

I bunnen spår tre av fire i panelet at lagene under streken per dags dato - Watford, Norwich og Southampton, kommer til å befinne seg der også når vi skriver 2020 i kalenderen. Kun Mørtvedt har plassert Southampton noe høyere, og får Villa under streken i sitt tips.

I Hangelands resultattips er det også verdt å merke seg at det kun blir to poeng til West Ham og fem poeng til Everton på de neste åtte.

– Everton har fryktelig kampprogram og sliter, og Marco Silva kan måtte betale med jobben i desember. Det samme gjelder Manuel Pellegrini i West Ham, spår Hangeland.

