Disse nasjonene har lyktes der Norge har feilet igjen og igjen

Se Norge-Serbia på TV 2 torsdag fra 20.00!

De fleste har fått med seg at det neste sommer er 21 år siden sist Norge deltok i et større internasjonalt mesterskap i fotball på herresiden.

I samme periode har hele 32 forskjellige europeiske nasjoner kvalifisert seg for en eller flere av de ni EM -og VM-turneringene Norge har måttet bli hjemmefra.

Se oversikt i tabellen nederst i saken!

Nå står kun to hinder igjen for Lars Lagerbäcks mannskap, og begge er potensielt på Ullevaal. Først må Serbia slås torsdag, før en direkte og avgjørende finale deretter venter mot enten Skottland eller Israel i november.

– Vi har nå alle tiders mulighet til endelig å komme oss inn igjen i et mesterskap, og det har det norske folket fortjent. Dagens lag har vist at de er tøffe å slå, særlig på hjemmebane, så dette blir meget spennende. Det er på tide at vi igjen spiser kirsebær med de største kanonene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

ALBANIA: Armando Sakidu i aksjon mot Frankrike i EM i 2016. Albania endte på 3. plass i sin gruppe i mesterskapsdebuten. Foto: Bertrand Langlois/AFP Les mer BELGIA: Belgia var med i EM 2016, for første gang siden 2000, og kom til kvartfinalen. Her jubler Eden Hazard for scoring mot Ungarn i åttedelsfinalen. I tillegg har de deltatt i VM i 2002, 2014 og 2018. Foto: Francois Mori/AP Les mer BOSNIA & HERZEGOVINA: Avdija Vrsajevic og Vedad Ibisevic feirer mot Iran i VM i 2014. Det er det eneste mesterskapet nasjonen har vært i, og det endte med exit i en gruppe som også inneholdt Argentina og Nigeria. Foto: Martin Mejia/AP Les mer BULGARIA: Dimitar Berbatov var del av Bulgaria-laget som sist deltok i et mesterskap i 2004. Det endte med tre strake tap. Foto: Paulo Duarte/AP Les mer DANMARK: Michael Krohn-Dehli feirer Danmarks forrige seiersmål i EM i 1-0-seieren over Nederland i 2012. Danskene har siden sist Norge var med også deltatt i EM 2004, VM 2002, VM 2010 og VM 2018. Foto: Patrick Hertzog/AFP Les mer ENGLAND: Eric Dier feirer sin scoring mot Russland i EM i 2016, et mesterskap som til slutt endte med tap i åttedelsfinalen. England har deltatt i alle utenom ett mesterskap (EM 2008) dette tusenåret. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Les mer FRANKRIKE: Antoine Griezmann hylles etter semifinalen mot Tyskland for fire år siden. Frankrike er ett av fire land som har vært med i samtlige ni mesterskap som Norge har mislyktes i å kvalifisere seg til. Foto: Bertrand Langlois/AFP Les mer HELLAS: Mirakellaget fra 2004 deltok også i EM i 2008 og 2012, samt VM-sluttspillene i 2010 og 2014. Foto: Armando Franca/AP Les mer KROATIA: Ivan Perisic i aksjon under EM i 2016. Kroatene var også med i både 2004 og 2008, samt i VM-sluttspillene i 2002, 2006, 2014 og 2018. I det sistnevnte tok de sølv. Foto: Frank Augstein/AFP Les mer IRLAND: Robbie Brady feirer scoring i 1-0-seieren mot Italia i 2016-EM. Laget tapte åttedelsfinalen mot vertsnasjonen Frankrike etter å ha ledet 1-0 i nesten en time. Irene var også med i EM i 2012 og i VM i 2002. Foto: Philippe Huguen/AFP Foto: Philippe Huguen Les mer ISLAND: Det islandske fotballmirakel i EM i 2016. Her har Lars Lagerbäcks gjeng nettopp slått ut England i åttedelsfinalen. Mesterskapet endte med tap i kvarten mot Frankrike. Island var også med i VM i 2018. Foto: Bertrand Langlois/AFP Foto: Bertrand Langlois Les mer ITALIA: VM for to år siden er det eneste av mesterskapene dette tusenåret som har gått uten Italia. Her feirer Leonardo Bonucci straffescoring mot Tyskland i kvartfinalen i EM 2016, som endte med tap. Italia vant VM i 2006. Foto: Vincenzo Pinto, AFP Foto: Vincenzo Pinto Les mer LATVIA: Maris Verpakovskis i duell med Christian Wörns under EM i 2004. Latvia spilte 0-0 mot Tyskland, deres eneste poeng i et internasjonalt mesterskap noensinne. Foto: Fernando Llano, AP Foto: Fernando Llano Les mer NEDERLAND: VM-medaljørene fra 2010 (sølv) og 2014 (bronse) er en gjenganger i mesterskap. Her feirer Robin van Persie scoring mot Tyskland under det som var et skuffende nederlandsk mesterskap i EM i 2012. De var også med i EM 2004, VM 2006 og EM 2008. Foto: Manu Fernandez/AP Foto: Manu Fernandez Les mer NORD-IRLAND: 2016 så Nord-Irland og Gareth McAuley debutere i EM-sammenheng og gjøre sitt første mesterskap siden VM i 1986. Her er Gareth McAuley i oppgjøret mot Polen i gruppespillet. Nord-Irland gikk videre fra gruppen, men tapte åttedelsfinalen mot Wales. Foto: Ariel Schalit, AP Foto: Ariel Schalit Les mer POLEN: Det polske landslaget har gjenoppstått etter de magre 90-årene, og deltok både i EM 2008, 2012 og 2016, samt VM 2002 og 2018. Her er Robert Lewandowski fotografert mot Tsjekkia i mesterskapet på hjemmebane i 2012. Foto: Fabrice Coffrini/AFP Foto: Fabrice Coffrini Les mer PORTUGAL: Cristiano Ronaldo og co. er regjerende europamester etter seieren over Frankrike i finalen i 2016. Portugal har også vært med i samtlige ni andre mesterskap dette tusenåret, etter kun å ha vært med på fire på hele 1900-tallet. Foto: Martin Meissner, AP Foto: Martin Meissner Les mer ROMANIA: Nicolae Stanciu i aksjon mot Frankrike under åpningskampen i EM 2016. Rumenerne røk ut i gruppespillet, noe de også gjorde under EM i 2008. Foto: Christophe Ena/AP Foto: Christophe Ena Les mer SERBIA: Sergej Milinkovic-Savic i duell med Philippe Coutinho under VM i Russland i 2018. Serberne har aldri deltatt i EM, men vært VM-nasjon også både i 2006 (som Serbia & Montenegro) og 2010. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP Foto: Kirill Kudryavtsev Les mer RUSSLAND: Andrei Arshavin og lagkameratene imponerte alle de tok seg til semifinalen i EM i 2008. Russerne var også med i EM 2004, 2012 og 2016, samt VM i 2002, 2014 og det siste som de arrangerte selv i 2018. Foto: Franck Fire/AFP Foto: Franck Fife Les mer SLOVAKIA: Slovakia mesterskapsdebuterte i VM i 2010, og var også med i EM i 2016. Her er Marek Hamsik etter tapet mot Tyskland i åttedelsfinalen i Frankrike for fire år siden. Foto: Philippe Huguen/AFP Foto: Philippe Huguen Les mer SLOVENIA: Tippeliga-yndlingen Robert Koren feirer scoring mot Algerie i VM 2010. Slovenerne har ikke vært med i EM siden debuten i 2000, men var også med i VM i 2002. Foto: Matt Dunham/AP Foto: Matt Dunham Les mer SVEITS: Hakan Yakin jubler for scoring mot Portugal i mesterskapet på hjemmebane i 2008. Sveitserne har også vært med i EM 2004 og 2016, samt VM 2006, 2010, 2014 og 2018 dette tusenåret, men ikke nådd lengre enn en åttedelsfinalen de kom til for fire år siden. Foto: Michel Auler/AP Foto: Michel Euler Les mer SPANIA: Spanjolene jubler for den første av tre strake mesterskapstitler i EM i 2008. VM i 2010 og EM i 2012 fulgte, for nasjonen som har preget dette tusenåret mer enn noen andre i europeisk fotball. Foto: Vincenzo Pinto/AFP Foto: Vincenzo Pinto Les mer SVERIGE: Sju av ni mesterskap har Sverige deltatt i siden sist Norge var med. Her er Zlatan Ibrahimovic under EM-kampen mot Belgia fpr fire år siden, en turnering der svenskene røk ut i gruppespillet. Kvartfinale er det beste de har gjort, og de eneste mesterskapene som har gått uten dem dette tusenåret er VMene i 2010 og 2014. Foto: Ariel Shalit/AP Foto: Ariel Schalit Les mer TYRKIA: Semih Senturk jubler for 2-2-scoringen fire minutter før slutt i EM-semifinalen mot Tyskland i 2008. Tyrkerne tapte til slutt 2-3, men hadde nok en gang overrasket alle - seks år etter VM-bronsen i 2002. I tillegg til disse to mesterskapene har de kun vært med i EM for fire år siden, der det endte med exit etter gruppespillet, dette tusenåret. Foto: Murad Sezer/APa Foto: Murad Sezer Les mer TSJEKKIA: Jan Koller og Milan Baros feirer scoring i kvartfinaletriumfen mot Danmark i EM 2004. Deretter røk tsjekkerne i semifinalen mot den kommende mester Hellas. Tsjekkia har vært med i samtlige EM de har kunnet kvalifisere seg til siden de ble en egen nasjon, og har også vært med i VM i 2006 dette tusenåret. Foto: Michael Sohn/AP Foto: Michael Sohn Les mer TYSKLAND: Mesut Özil og Mario Gomez feirer scoringen til førstnevnte i kvaftfinalen mot Italia for fire år siden. Tyskland vant kampen på straffekonk, men tapte semien for Frankrike. De har imidlertid ett VM-gull (2014), VM-sølv (2002), EM-sølv (2008) og to VM-bronse (2006 og 2010) å vise til dette tusenåret, og har vært med i alle mesteskapene som har vært avholdt. Foto: Michael Sohn/AP Foto: Michael Sohn Les mer UNGARN: Gabor Kiraly og joggebuksene deltok - på bekostning av Norge - i EM i Frankrike for fire år siden. Det var ungarernes første mesterskap på 30 år, og endte med avansement fra gruppespillet, men 0-4 i åttedelsfinalen for Belgia. Foto: Petr David Josek/AP Foto: Petr David Josek Les mer UKRAINA: Andrej Sjevtsjenko fikk lede sitt Ukraina som kaptein i EM på hjemmebane i 2012, men røk ut i gruppespillet. Ukrainerne kvalifiserte seg også for fire år siden, men led samme skjebne. I sitt eneste VM gikk de til kvartfinale i 2006. Foto: Manu Fernandez/AP Foto: Manu Fernandez Les mer WALES: Hal Robson Kanu har nettopp utøvd magi i EM-kvartfinalen mot Belgia for fire år siden og gratuleres av Gareth Bale. Det var walisernes EM-debut, og deres første mesterskap siden VM i 1958. Til slutt endte det med semifinaletap mot Portugal. Foto: Martin Meissner/AP Foto: Martin Meissner Les mer ØSTERRIKE: Ivica Vastic feirer scoring på hjemmebane mot Polen i EM i 2008. Østerrikerne var også med for fire år siden, men røk ut i gruppespillet ved begge anledninger. Foto: Robert Zolles/Reuters Foto: Robert Zolles Les mer

Kun to nasjoner har lengre tørkeperiode - kjemper om samme plass nå også

Siden EM-sluttspillet i 2000 - der en seier, en uavgjort, ett tap og exit i gruppespillet var fasiten for det som den gang var Nils Johan Sembs Norge - har det norske folk opplevd en sulteperiode på mesterskapsfronten som kun matches av to nasjoner i hele Europa.

Fakta: Norges kvaliker siden 2000 EM 2000:

1. plass i gruppen foran Slovenia, Hellas, Latvia, Albania og Georgia. Vårt til nå siste mesterskap. VM 2002:

4. plass i gruppen, elleve poeng bak gruppevinner Polen og sju bak Ukraina som gikk til playoff. Også fem poeng bak Hviterussland.

Foran Wales og Armenia.

EM 2004:

Tap 1-5 sammenlagt i playoff mot Spania.

2. plass i gruppen, ett poeng bak Danmark.

Foran Romania, Bosnia & Herzegovina og Luxembourg. VM 2006:

Tap 0-2 sammenlagt i playoff mot Tsjekkia.

2. plass i gruppen, fem poeng bak Italia.

Foran Skottland, Slovenia, Hviterussland og Moldova. EM 2008:

3. plass i gruppen, åtte poeng bak gruppevinner Hellas, men bare ett bak Tyrkia som også gikk rett til EM.

Foran Bosnia & Herzegovina, Moldova, Ungarn og Malta. VM 2010:

2. plass i gruppen, 14 poeng bak Nederland. Dårligst rangert av de ni toerne, så ingen playoff.

Foran Skottland, Makedonia og Island. EM 2012:

3. plass i gruppen, tre poeng bak Danmark og målforskjellen bak Portugal.

Foran Island og Kypros. VM 2014:

4. plass i gruppen, tolv poeng bak gruppevinner Sveits og fem poeng bak Island som gikk til playoff. Også tre poeng bak Slovenia.

Foran Albania og Kypros. EM 2016:

Tap 1-3 sammenlagt i playoff mot Ungarn.

3. plass i gruppen, fem poeng bak Italia og ett poeng bak Kroatia som også gikk rett til EM.

Foran Bulgaria, Aserbajdsjan og Malta. VM 2018:

4. plass i gruppen, 17 poeng bak gruppevinner Tyskland og seks poeng bak Nord-Irland som gikk til playoff. Også to poeng bak Tsjekkia.

Foran Aserbajdsjan og San Marino. EM 2020:

Playoff-mulighet via Nations League-seier på nivå C.

3. plass i selve EM-kvalikgruppen, ni poeng bak Spania og fire bak Sverige som også gikk rett til EM.

Foran Romania, Færøyene og Malta.

Ironisk nok er de to nasjonene det er snakk om Skottland og Israel, som nå altså møtes i den andre av playoff-semifinalene på nivå C i EM-kvaliken.

Skottland var sist med i et mesterskap i VM i 98 (da de havnet sist i Norges gruppe), mens Israel må tilbake til VM i 1970 for å finne sin siste - og eneste - deltakelse i et internasjonalt seniormesterskap i fotball.

Det vil med andre ord uansett være en motivert motstander også på motsatt banehalvdel dersom det skulle bli to avgjørende playoff-kamper for Norge denne høsten.

Les også: Så mye kan NFF tjene på EM-deltakelse

Lagerbäck: – De små marginene

I EM-sammenheng har 29 nasjoner kvalifisert seg siden sist Norge var med, og i tillegg har Bosnia & Herzegovina, Serbia og Slovenia vært med i VM-sluttspill. Dermed har hele 32 europeiske nasjoner kunnet feire og følge sine helter i enten EM- eller VM siden sist gang det norske folk hadde muligheten til det samme.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener det er vanskelig å svare på hvorfor det norske folk har opplevd en så lang tørkeperiode, og nevner tilfeldighetene i Ungarn-tapet 2015 som et eksempel på hvordan fotballen fungerer.

– Det handler i bunn og grunn littegrann om spillermateriell. Det er en grunnfaktor. Har du ikke tilstrekkelig gode nok spillere, så er det veldig vanskelig. Så er det jo som dere alle vet små marginer. Jeg så begge kampene mot Ungarn, og spesielt hjemmekampen var jo et ran. Det er dessverre sånt som skjer i fotball. Norge hadde jo sikkert utifra målsjanser og hvor mye de styrte spillet kunnet tatt en to-tremålsseier, sier Lagerbäck, og fortsetter:

– Det er de små marginene. Det gjelder å ha spillere som har de individuelle kvalitetene og fremfor alt er bra i boksene, både offensivt og defensivt. Jeg var ikke med, så det er vanskelig å forklare, men jeg tror at en grunn er et det var en svakhet i spillerproduksjonen i Norge på den tiden.

TV 2-ekspert: – Nesten litt pinlig

Nå mener TV 2s fotballekspert at det definitivt er på tide at også Norge blir å finne på alles lepper når et internasjonalt mesterskap sparkes i gang på herresiden.

EN AV FEM DEBUTANTER SIST: Albania-fansen koser seg under EM i 2016. Foto: Hektor Pustina/AP

– Det er egentlig nesten litt pinlig at vi ikke har klart det. Ser en på hvilke land som har vært med, som Latvia, Island og Nord-Irland, har vi ingen unnskyldninger for ikke å ha maktet det selv. Joda, vi har vært nære, men en så lang tørke hadde ingen sett for seg i år 2000, sier Mathisen.

TV 2-eksperten minner om at dagens EM-kvaliksystem hadde gagnet tidligere norske utgaver, og at man både til EM- og VM-sluttspill har vært i avgjørende playoffer tidligere, men mener allikevel at denne høstens mulighet er en av de to største som har vært på 20 år.

– Vi skulle selvfølgelig slått Ungarn og kvalifisert oss for EMet som gikk av stabelen for fire år siden. Det er alle enige i. Men bortsett fra det har vi vært offer for tøffe motstandere i Tsjekkia og Spania i playoff, og ofte vært nummer to eller tre utenom det. Men nå er alt det historie. Nå handler det om Serbia på torsdag, og den kampen skal vinnes. Det er alt som betyr noe, sier Mathisen.

I selskap med 20 andre nasjoner - flesteparten miniputter

Sist Norge klarte å kvalifisere seg var altså i landslagssesongen 1998/99, da man som førsteseedet lag vant EM-kvalikgruppen forut for mesterskapet i 2000 foran Slovenia, Hellas, Latvia, Albania og Georgia. Siden den gang har det norske landslaget for herrer mislyktes i ni kvalifiseringer til store mesterskap på rad.

De andre nasjonene i Europa som før denne kvaliken har mislyktes i ni strake kvalifiseringer er Finland (som klarte det denne gang), Skottland, Israel, Kypros, Estland, Litauen, Georgia, (Nord-)Makedonia, Hviterussland, Luxembourg, Armenia, Aserbajdsjan, Kasakshtan, Moldova, Gibraltar, Færøyene, Liechtenstein, Andorra, Malta og San Marino.

I tillegg har Montenegro (egen nasjon i kvalik-sammenheng kun siden 2010) mislyktes seks av seks ganger før denne, Kasakhstan (kun vært del UEFA-kvalik siden 2008) har mislyktes sju av sju ganger, Gibraltar (UEFA-medlem siden 2016-kvaliken) har mislyktes to av to ganger, mens Kosovo (som også har sjansen i playoff nå) mislyktes i sin første kvalik som egen nasjon til VM 2018.

Til sammenligning har våre naboer i øst, Sverige, vært med på sju av ni mesterskap som Norge ikke har deltatt i dette tusenåret. Lars Lagerbäck selv har deltatt i seks (fire med Sverige, ett med Nigeria og ett med Island).

– Jeg føler meg både privilegert og takknemlig for at jeg har fått oppleve så mange sluttspill. Det er få forunt, og det er en spesiell greie å få være med på et sluttspill. Det ville være helt fantastisk å få oppleve det med disse guttene som har jobbet hardt i disse årene for at vi skal få mer og mer fremgang, sier svensken til TV 2.

Dagen før han står hovedansvarlig for et norsk landslag som spiller sin viktigste landskamp på flere år.

Se Norge-Serbia på TV 2 torsdag fra 20.00!