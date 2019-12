Vardy hylles som en av verdens beste: – Han gir faen

Han peker på at det er lett å si til seg selv at Norwich, som vant på Goodison Park i forrige runde, er et lag Everton skal være bedre enn, men at det ikke nødvendigvis er slik at enkeltspillerne hos de blå ville gått rett inn og forsterket flere av lagene som kjemper om nedrykk. Derfor tror heller ikke Stamsø-Møller at det å fjerne Marco Silva nødvendigvis er fasiten.

– Jeg er ikke helt sikker på om et managerskifte kommer til å endre på det. På kort sikt kan de kanskje få nok poeng til å holde plassen, men på lang sikt er jeg ikke sikker på om den spillertroppen der utfordrer topp sju. Noen kåret dem til overgangsvinnere, men hvor mange av dem som kom inn har vært bra nok for Everton? spør fotballeksperten- og kommentatoren retorisk.

Kollega nevner Zouma-savn som årsak

Kommentatorkollega Endre Olav Osnes vil ikke gå så langt som å spå nedrykk, men mener de defensive manglene er klare.

– Hvis jeg skal sette fingeren på en ting, så synes jeg at Kurt Zouma var enorm for dem forrige sesong. Nå er han borte. Stopperkonstellasjoner er viktig. Det er de som skal sette i gang spillet og de som skal hindre mål. Det sprer en enorm utrygghet når det ikke er på plass, for gutta fremover kan spille fotball. Det har vi sett før, men jeg tror ikke det er et nedrykkslag, sier han.

Til tross for en skuffende sesongstart, vant Everton sin forrige bortekamp i Premier League. Dersom de skulle følge opp 2-1-seieren i Southampton fra den 12. runden med en ny trepoenger søndag, vil det være første gang siden september 2016 at de vinner to strake bortekamper i ligaen.

