Av de 24 særforbundene som Olympiatoppen samarbeider med, er det kun fire av dem som har en kvinnelig hovedtrener på landslagsnivå for senior.

Fagansvarlig for prestasjon på Olympiatoppen, Else-Marthe Sørlie Lybekk, er tydelig på at noe må gjøres.

– Jeg er ikke stolt av det, og på vegne av både kvinnene, utøverne og alle andre så mener jeg at vi bør gå i oss selv for å øke den andelen.

– I det lange løp så kunne jeg nok tenkt meg et lite landslag som kan dra lasset sammen. Så hadde jeg blitt spurt, hadde jeg sagt ja, sier løperlegenden Ingrid Kristiansen (63).

Systemet må fikses

Monica Knudsen kunne økt kvinneandelen i 2016, men landslagstrenerjobben gikk til en mann.

Knudsen er for tiden sykmeldt og kan ikke stille til intervju, men sier til TV 2 at dette er en viktig debatt.

På sidelinja står også Ingrid Kristiansen. Hun har selv prøvd å vise engasjement innenfor friidretten, men har ikke opplevd å bli spurt selv.

– Det er typisk norsk idrett, at det er for få kvinner som kommer i toppsjiktet. Det er sikkert mange kvinner som kunne tenkt seg å ta en sånn jobb, men de blir vel ikke spurt, sier Kristiansen.

Sørlie Lybekk peker på de mange prosjektene som har blitt gjort på rekruttering av kvinner og at fokuset har vært å utvikle kvinnene. Den tidligere landslagsspilleren mener at det er systemet som må fikses og ikke bare kvinnene.

– Jeg tror vi har et kjempepotensial blant kvinnelige utøvere hvis vi får et større mangfold av kvinnelige landslagstrenere. Jeg tenker da ikke på å sparke ut de mennene som allerede er der, men å kanskje jobbe en kvinne og en mann sammen i et team. For de klarer kanskje å fange opp noen andre ting enn det gutta gjør, også kan de utfylle hverandre så det blir enda bedre.

Skøytelandslaget med kvinnelig trener

Sverre Lunde Pedersen og skøytelandslaget er bare et av de fire særforbundene som har en kvinnelig seniortrener. OL-helten fra 2018 er godt fornøyd med Edel Therese Høiseth, og mener at det er ingen grunn til at kvinner ikke kan være sjef dersom de har kompetansen som trengs.

– Edel er en veldig flink trener, og utfyller trenerteamet vårt på en veldig god måte. Hun har kompetanse og mye erfaring, og det er det som er det viktigste.

Lunde Pedersen er selv veldig glad i samarbeidet med trener Høiseth.

– Om det er en mann eller en kvinne bryr jeg meg ikke så mye om. Så lenge de som er med oss har den nødvendige kompetansen som trengs for å bli best i verden, og det har Edel vist at hun har.