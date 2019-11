Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) innførte nylig fluorforbud, gjeldene fra neste sesong. Tirsdag ble det kjent at IBU ikke innfører fluorforbud i skiskyting. Det støttes av flere landslagsløpere, men kom litt overraskende på Johannes Thingnes Bø.

– Jeg trodde IBU skulle følge opp med det samme vedtaket som FIS, da de driver mye med det samme selv om de er to separate organ.



Stryningen mener FIS sitt vedtak kom tidlig.

– For miljøet sin del var det den desidert beste beslutningen, men for idretten var den kanskje litt for rask.



26-åringen tror likevel skiskytterne vil følge i langrennsløpernes fotspor på sikt.

– Jeg er helt sikker på at IBU vil trekke i de samme trådene etter hvert, men at de nå jobber drastisk for å finne de riktige løsningene sammen med smøreapparatene. De vil nok prøve å avgjøre hvor veien går i forkant, sånn at alle er enige, i stedet for å stoppe med et system, og så skal de ulike landslagene sette seg ned og diskutere. Det tror jeg på sikt vil ta lengre tid.



Vetle Sjåstad Christiansen støtter avgjørelsen til forbundet.

– Det er riktig av IBU å avvente et fluorforbud. Jeg er for et forbud, da fluor er skadelig for både helsa og miljøet, men jeg tror det er lurt å bruke tid på å finne gode rutiner. En sesong fra eller til har ikke så mye å si, sier Christiansen.

Geilo-løperen tror ikke måleinstrumentene som finnes per dags dato er gode nok.

– Jeg tror det er vanskelig å skille mellom ny og gammel fluor på skiene. Man klarer ikke å måle det godt nok nå, og de som tester kan ikke vite med sikkerhet når fluoren er lagt på.



Ingrid Landmark Tandrevold er enig med landslagskollegaen. Hun peker også på for dårlige testmetoder.

– Et fluorforbud kan være riktig på sikt, men man må få på plass en måte å teste det på før man iverksetter et forbud. Vi kan ikke skrote alt vi har av ski og utstyr fordi de har blitt smurt med fluor tidligere, mener Tandrevold.

Vetle Sjåstad Christiansen tror ikke fluorforbudet til FIS kommer til å bli overholdt.

– Jeg tror forbudet er forhastet. Så lenge det er mulig å tjene penger på juks, kommer noen til å jukse.