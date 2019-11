Barn deler video som viser seksuelle handlinger med barn

En video med ulovlig pornografisk innhold har den siste tiden blitt delt mellom elever på flere barnskoler.

Nå går politiet ut med en advarsel til foreldre.

Det er snakk om en video med seksuelt innhold mellom to mindreårige gutter, som er blitt delt mellom barn på Snapchat og TikTok.

Da politiet begynte å etterforske saken i Nes kommune i Akershus, viste det seg at denne videoen ikke bare er spredt lokalt, men også på skoler over hele landet.

Det var avisa Raumnes som først omtale saken.

– Skremmende

Politioverbetjent Gunnar Foseid i Nes sier at de, sammen med kommunen, nå går ut med en advarsel til foreldre for å få barna til å skjønne at det er ulovlig å ha slikt innhold på mobilen eller dele det.

– Det kan være skremmende for barn når de helt uforberedt får en film med to nakne gutter midt i fleisen, uten at de har bedt om det. Dette er en snutt som vil sette tanker i sving både hos barn og voksne. Det er lett å stille seg spørsmål om dette er en video som voksne har filmet eller om det er barna selv. Kripos er gjort kjent med filmen og forsøker nå å finne ut hvem guttene på filmen er, sier Foseid til TV 2.

Den aktuelle filmen er tidligere i år spredt i Drammens-området, mens den også er delt med flere barn og unge i Follo-området nylig.

Politiet opplyser at det er flere utfordringer med deling av en slik film.

– Vi ønsker å gjøre foreldre oppmerksomme på at de har ansvar for eget barns mediebruk og hva dere kan gjøre, sier Foseid.

Forebygge

Ida Eliseussen er koordinator i SLT, som er et kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Hun sier at man i Nes kommune har tatt skikkelig tak i delingen av denne videoen, fordi barn og unge skal være trygge på nettet.

SLT-koordinator, Ida Eliseussen, sier at kommunen tar delingen av videoen på høyeste alvor. Foto: Privat

– Nettet er en så stor og omfattende del av hverdagen vår, og delingskulturen er vanskelig. Vi er innmari opptatt av at foreldre får god informasjon om hva som blir delt, slik at de kan forebygge og hjelpe barna, sier Eliseussen.

SLT-koordinatoren skjønner at det er vanskelig for foreldre å få med seg alt som foregår på sosiale medier, men det viktigste foreldre kan gjøre er å sørge for at barna trygt kan fortelle dersom de opplever noe vanskelig.

– Selv om plattformene er nye er ikke oppdragerrollen så veldig annerledes enn for 20 år siden, sier SLT-koordinatoren.

– Behold roen

Hun mener det handler om å lære barna respekt for personsensitive opplysninger og ikke bli sint om barnet forteller at de har mottatt en slik film. Samt å veilede barna når det gjelder digital dømmekraft.