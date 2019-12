Ordfører gjør opprør mot ferjefinansiering

I tillegg til økte takster må politikerne kutte i rutetilbudet. Den fylkeskommunale økonomien i Møre og Romsdal er også så krevende at det vil gå ut over videregående utdanning. Alle kuttforslag skal endelig behandles i fylketinget 9. desember.

Passasjerene reagerer også sterkt på de foreslått takstøkningene. På ferja mellom Molde og Vestnes sitter Stein Larsen.

Stein Larsen.

– Her burde staten holdt kommunikasjonen gående for folk og fe. Dette må være en del av infrastrukturen som samfunnet vårt bør sørge for. Tilrettelegg skikkelig for skattlegging av de som er rike, så har vi råd til skikkelig kommunikasjon over fjordene, sier Larsen.

Marthe Sofie Motland. Jostein Strand.

På samme ferje sitter Marthe Sofie Motland.

– Det er ganske kjipt da for folk som tar ferja ofte for det vil bli dyrt. Jeg tar ferje med og uten bil så det vil gå ut over meg, sier Motland.

På ferja mellom Brattvåg og Dryna litt lenger vest møter vi Jostein Strand som er storforbruker av ferje.

– Jeg reiser hver dag mellom Hareid og Sulesund og får neste år over 50 000 i ferjekostnader. Prishoppet som er foreslått er hårreisende, sier Strand.