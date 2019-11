Det melder Norwegian i en pressemelding.

– Som en del av Norwegians strategi om å gå fra vekst til lønnsomhet, gjør selskapet flere endringer i langdistanseprogrammet. Det blir flere avganger mellom en rekke europeiske og amerikanske storbyer. USA-flygningene fra Oslo opprettholdes, mens rutene fra København og Stockholm til USA og Thailand avvikles, skriver de i pressemeldingen.

Langdistanseflyvningene fra Stockholm og København avvikles fra 29. mars 2020.

I pressemeldingen opplyses det om at ruten fra Oslo til Bangkok ikke videreføres til sommeren 2020.

Sesongbetont marked

Flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs, sier til TV 2 at Norwegians kutt av langdistanseflyvninger er som forventet.

– Markedet i Skandinavia er veldig sesongbetont, og det er heller ikke så omfattende. Norwegian må sørge for at de har flest mulig personer i flyene, og derfor flytter de kapasitene til lenger sør i Europa, sier Elnæs.

Markedet i de store byene sør i Europa er både mer stabilt og større, forklarer Elnæs. Ettersom de flytter kapasitene kan de øke hvor mange ruter de flyr hver dag.

– Det betyr at det blir lettere tilgjengelig for de som reiser ofte, ettersom de får mer fleksibilitet, sier han.

– Får et dårligere tilbud

Flyanalytikeren mener derimot Norwegians avgjørelse går utover markedet i Skandinavia.

FLYANALYTIKER: Hans Jørgen Elnæs er ikke overrasket over kuttene. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

– Norwegian har tilbudt ekstra kapasitet til gode priser. Nå blir det færre seter tilgjengelig, som gjør at konkurransen blir mindre. Prisene vil øke, og kundene får et dårligere tilbud, sier han.

Dette er negativt for de som reiser til Asia og USA. Det er heller ikke helt gunstig for miljøet.

– Flyene til Norwegian vil fylles på en bedre måte nå. Men de har også de mest moderne flyene som er de mest miljøvennlige i markedet. Hvis det kommer inn andre aktører som ikke har så nye fly kan det være negativt for miljøet, sier Elnæs.

Skandinavia for lite

I pressemeldingen opplyses det om at Norwegian i lengre tid har hatt utfordringer med Rolls Royce-motorene på langdistanseflyene, som innebærer at de må ha flere fly på bakken.

– Vi evaluerer kontinuerlig rutenettverket for å sikre at vi møter etterspørselen i markedet og ser frem til å tilby reisende på begge sider av Atlanteren flere valgmuligheter og gode priser. Samtidig ser vi at langdistansemarkedet til og fra Skandinavia er lite, sammenliknet med storbyer som New York, London, Los Angeles, Paris og Roma. Skandinavia er ikke stort nok til å opprettholde interkontinentale flyvninger både fra Oslo, Stockholm og København, uttaler Senior Vice President Commercial i Norwegian, Matthew Wood i pressemeldingen.