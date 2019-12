Slik kan du spare flere tusen på mat i måneden

^

Involverer barna på 7 og 12 år

– Vi snakker veldig mye om penger hjemme og har laget budsjettet sammen. De vet at vi må betale for strøm, forsikring, lån, fellesutgifter osv. De vet at vi har bestemt oss for å bruke mindre penger på mat, for å kunne reise på ferie.

Når familien på tre er i butikken, snakker de om pris, varemerke og kilopris.

– Sønnen min synes den billigste posen med seigmenn smaker bra, og da er vi enige om at det er en god oppdagelse å finne noe så godt og billig.

LAVPRISMERKER: Familien sparer penger på å kjøpe billige merkevarer. Foto: Instagram @hvordan_bli_rik

Familien testet lavprismerkene av potetgull, pålegg, frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt, og det falt i smak hos alle.

Ifølge Olaussen er dette den mest effektive måten å spare penger på når du handler mat.

For å bevisstgjøre ungene om at sparing er lurt, har de laget et spareskjema sammen.

– Vi fargelegger ruter for hvor langt vi har kommet i sparingen til for eksempel ferie, en gave, noe de ønsker seg osv. Dette motiverer ungene til å spare.