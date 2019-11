Når du åpner bakdøren, foldes et stigtrinn automatisk ut. I baksetet kan du nyte et glass Champagne, mens brunt nappaskinn gir deg en hyggelig massasje.

Blir det for lyst, lukker du bare gardinene – og kanskje velger en liten dose lukt av «krydret te» via klimaanlegget.

Dette er bare noen av godene du får servert i helt nye Mercedes-Maybach GLS 600. Bilen har nylig debutert under den store bilutstillingen i Guangzhou, Kina – hvor vi i Broom var til stede.

Aller øverste hylle

Til stede var naturligvis også flere tusen kinesere. For i tillegg til å være opptatt av ulike el- og småbiler, har kineserne en usedvanlig stor interesse for de største, dyreste og mest luksuriøse bilene på markedet.

Selv timer etter den offisielle avdukingen, er det vanskelig å komme til bilen. Folk strømmer rundt og er nærmest i ekstase, bare av å se den dominerende grillen, signert Maybach.

Sistnevnte har siden 2014 vært heleid av Daimler-konsernet, og levert det ypperste av luksus fra Mercedes. Frem til nå er det kun S-Klasse som har kunnet smykke seg med Maybach-logoen i grillen. Men nå kommer også SUV-flaggskipet GLS i en slik versjon.

Dette er med andre ord en luksus-SUV fra aller øverste hylle. Her skal det ose eksklusivitet og samtidig rå ytelser, akkurat slik Maybach er assosiert med helt siden de presenterte sin første bil tilbake i 1921.

Markedet for store og luksuriøse biler er stort i Kina. Her har nye GLS 600 akkurat blitt avduket.

Champagne-kjøler

Etter ytterligere noen timer, klarer vi heldigvis å snike oss forbi utallige folk og kameralinser, for å ta en nærmere titt på det nye luksusflaket.

Champagneglass i sølv er selvfølgelig tilgjengelig.

Det er først og fremst grillen og front-partiet som skiller bilen ut fra en vanlig GLS. Ut over det er den overraskende lik seg selv. Det samme gjelder for interiøret.

Unntaket er i andre seterad. Her er normale seter erstattet med noe som minner veldig om de du finner i business-class hos SAS.

Ved å trykke på en knapp, kan du innta liggende positur. Ved siden av deg finner du en egen Champagne-kjøler, og ikke minst et omfattende multimedia-system.

Her styrer du alt fra temperatur, massasje, lukt og ikke minst underholdning.

I kjent stil er alt 100 prosent gjennomført når Maybach signerer bilen. Men igjen: Rent visuelt er bilen overraskende lik en helt vanlig GLS, hvis det er lov å kalle en bil som starter på vel 1,3 millioner vanlig...

Råere luksus i en SUV fra Mercedes får du ikke. I alle fall ikke ferdig fra fabrikk.

Stillhet

For å virkelig underbygge komforten, har Maybach hevet støyisoleringen i bilen til et nytt nivå. I tillegg er det installert en egen skillevegg mellom baksetene og bagasjerommet.

Luftfjæring er en selvfølge, og bilen tilpasser seg hele tiden underlaget, slik at edle Champagne-dråper ikke skal forlate sølvglassene som medfølger, dersom du krysser av det på utstyrslisten.

Nøye utvalgt treverk, skinn fra velskapte kuer og generelt høy grad av «generøst» håndverk, er ellers ord som kan beskrive nye Maybach GLS 600.

Vi legger forresten merke til at Mercedes fremhever det de kaller «ENERGIZING seats». Det innebærer at setene justeres med små bevegelser, slik at sittestillingen ikke skal bli helt statisk over lengre kjøreturer. Moro er det at minstemann A-Klasse har akkurat samme «luksus»…

Maybach GLS 600 er en av få biler hvor baksetet frister minst like mye som førerposisjon.

Diskré, men kraftfull V8-er

Etter noen døgn i baksetet, i jevn Champagne-rus, kan det jo være fristende å entre førersetet når promillen omsider har lagt seg.

Og her skal det ikke stå noen ting tilbake på kjørefølelsen. For selv om Maybach først og fremst assosieres med overdådig luksus, skal bilene også levere en solid kraftpakke.

Tiden fra du åpner en av dørene til stigtrinnet er ute, tar bare ett sekund.

Med 600-betegnelsen på bakluka, skulle man kanskje tro det satt 12 sylindre under panseret. Det gjør det ikke, takket være strenge utslippskrav fra EU.

I stedet har Mercedes modifisert sin velkjente åtter på fire liter. Ny konfigurasjon på turboene, skal blant annet sørge for en mer komfortabel karakter.

I comfort-modus understrekes dette av en flat gasskurve, færre og silkemyke girskift, samt at bilen alltid starter i andregir.

Oppdager du derimot den russiske mafiaen bak deg, bør det ikke stå på kreftene. V8-eren er når som helt klar for å spytte ut 558 hk og 730 Nm – nok til at 0-100 km/t er i mål på bare 4,9 sekunder!

Er du virkelig i trøbbel, er Maybach GLS 600 også utstyrt med en egen off road-modus.

Det er fronten som skiller bilen mest fra en vanlig GLS. Her kjenner vi også igjen de klassiske krom-detaljene Maybach er kjent for.

Det koster

Utover å levere luksus i en helt egen liga, er det helt sikkert at bilen kommer til å bli dyr. Offisielle priser er ikke klare, men en standard GLS 580 begynner på friske 1,66 millioner kroner i Norge – før utstyr.

Maybach GLS 600 har enda mer effekt og utstyr. Her er det ikke utenkelig at prisene lander på fort 2,5 – 3 millioner kroner.

Nyheten kommer på markedet i løpet av andre halvår av 2020. Til Broom bekrefter også den norske Mercedes-importøren at bilen blir å se på norsk jord.

Før den tid kan du se mer av GLS 600 her:

