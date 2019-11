Danske Mette Hofsted ville bare glede fugler og dyr i den kalde høsttiden, og la ut et eple av typen «Pink Lady» i hagen sin i Ustrup, Danmark.

Etter en uke begynte hun å lure. Eplet hadde nemlig ikke blitt rørt – av noen.

– Det hadde ikke skjedd noe. «Det var som svarte» tenkte jeg, og tok det opp og kikket nærmere på det, forteller hun til danske TV 2, og legger samtidig til at eplene allerede hadde gått ut på dato da hun kjøpte dem.

Hjemmeeksperiment

Få dager senere kjøpte hun noen usprøytede epler fra en gårdsbutikk ved en epleplantasje. Da hun la ut et slikt ved siden av, kastet fulgene seg over det på et blunk.

– Det er meget tankevekkende, sier hun i en Facebook-post som ble delt videre av vennen, Sonnich Brinch Morgenstern.

Innlegget har i skrivende stund blitt delt over 23.000 ganger på Facebook.

Usikker årsak

Ifølge den danske biologen Morten D.D. Hansen er det vanskelig å fastslå hva som er årsaken til at det sprøytede eplet ikke ble rørt, og om fugler og dyr kan merke forskjellen.

– Vi vet simpelthen ikke, for det er så vidt jeg vet ingen som har påvist eller undersøkt hvilke preferanser fuglene har. Vi vet ikke om det er sprøytegiften, overflatebehandling, eplesort eller fargen fuglene unngår. Det kan vi ikke si, forteller Hansen til den danske TV-kanalen.

Samtidig innrømmer han at han selv har opplevd fenomenet.

– Det er merkelig at det er slik. Men jeg kan si så mye som at jeg selv har opplevd det mange ganger. Noen epler jeg har hatt har ligget uberørt i nesten en måned, sier han.