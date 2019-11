Landslagsprofilene med egen chat-gruppe: – Vi jazzer hverandre opp

Se Genk-RB Salzburg på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo fra kl. 20.00

Forrige gang Erling Braut Haaland møtte Genk hamret han inn tre mål og tok med seg matchballen hjem etter kampen.

Braut Haalands drømmedebut i Champions League sitter fortsatt friskt i minnet for Sander Berge. Genk ble sendt hjem med seks mål i sekken.

– Han er glad i å score mål. Det fikk vi kjenne på i den kampen. Vi satt i dopingkontroll-rommet etter kampen. Han satt der med ballen sin etter tre mål mot oss. Det var tungt, men det var bedre at det var han enn noen av de andre. For Erlings del, tenker jeg, sier Berge til TV 2.

Siden har Braut Haaland scoret både mot Liverpool og Napoli. Nordmannen var toppscorer i Champions League før Robert Lewandowskis målrush mot Røde Stjerne tirsdag kveld.

Ødegaard fyrer opp

Berge og Genk har plukket ett poeng på fire kamper. I serien er det lite som har stemt for belgierne. Etter 15 serierunder ligger Genk på 9. plass. Da er Champions League-spill mot de beste lagene i Europa et deilig avbrekk fra hverdagen.

Berge gleder seg til Braut-duellen. De to ungguttene har god kontakt, også utenfor fotballbanen.

– Jeg, Martin (Ødegaard, red. anm.) og Braut har en samtale. Den flyter hvert 15. minutt. Om det er Snapchat eller WhatsApp... Det går i ett. Det er noen bilder som sendes. Det kan være når han ligger i bassenget og driver restitusjonstrening, eller når jeg og Martin gjør det samme, sier Berge til TV 2.

– Det er som regel ikke så mye fotballrelatert, men det er gøy når det først er, fortsetter Berge.

Det er ikke vanskelig å se for seg at aktiviteten tar seg opp når to av chatte-guttene møtes til intern duell.

– Vi jazzer hverandre litt opp. Martin tar ansvar der. Han står litt imellom, og sier han gleder seg til match. Han prøver å bygge litt opp. Jeg tenker ikke så mye på at vi møter Erling. Det gjør jeg først når han kommer hit og vi møtes, sier Berge.

Berge, Ødegaard og Braut Haaland blir trolig Norges bærebjelker i mange år fremover. Berge mener det bare er positivt at de også finner tonen utenfor banen.

– Det er gøy å dele suksessen med jevngamle spillere fra samme land. Vi er blitt gode venner. Martin var en tidlig inspirasjon. Vi var på G15-samling og ble gode kamerater der, men så gikk han rett opp til A-landslaget. Vi så opp til ham, og ønsket å være på det nivået en dag. Vi inspirerer hverandre, og jeg tror det er det som bygger oss opp og frem. Det hjelper å ha folk å prate med om hvordan man skal takle hverdagen. Det er ulike kulturer, så det kan være alt fra tips om mat til restitusjon, sier Berge.