Det er ikke så ofte det kommer nye bilmerker til Norge. Men høsten 2019 har virkelig vært unntaket i så måte. Det har vært full fart på ryktebørsen, med flere merker på vei inn.

Kanskje ikke helt overraskende handler det om biler fra Kina. Og det er vel heller ikke overraskende at vi her snakker elbiler.

Men der slike prosesser vanligvis går på skinner, har det vært alt annet enn det for flere av Kina-bilene. Ett eksempel er MGs første elbil ZS. Vi i Broom fikk teste den i Belgia tidligere i høst og fikk også møte toppledelsen i MG Europa.

De annonserte da full lansering i Norge i oktober. Den planen gikk imidlertid i vasken, og akkurat nå er det helt uklart om – eller i verste fall når – MG kommer til Norge.

25 forhandlere sto klare

Nå er det klart at også et annet merke har støtt på problemer. Bransje-nettstedet BilNytt.no avslører nemlig at lanseringen av elektriske Chery Arrizo 5e er utsatt – på ubestemt tid.

Det er en solid kontrast til det importøren RSA gikk ut med tidlig i oktober:

– Vi starter salget umiddelbart. Den første bilen er Chery Arrizo 5e med rekkevidde på 379 km. Bilen har god plass og vi priser den til 299.900 kroner, sa Espen Kristoffersen som er ansvarlig for nye bilmerker hos RSA, til BilNytt den gangen.

Den første bilbåten med elektriske Chery Arrizo 5e hadde da forlatt Kina, angivelig med kurs for Drammen. 31. oktober skulle de første 300 bilene rulle i land. 25 forhandlere sto klare til å selge bilen.

Men slik gikk det altså ikke.

Her er nykommeren fotografert på Fornebu. Foto: Chery.no.

Tar inn en annen modell?

– Produsenten måtte omprioritere. Bilene som skulle vært i Norge er omdirigert til et annet marked hvor det er viktigere å få solgt bilene nå sier RSA-sjef Frank Dunvold til BilNytt.no.

Slik situasjonen er nå, kan det virke uklart om bilen i det hele tatt kommer til Norge.

– Det kan være at vi tar inn en annen Chery-modell som passer bedre i det norske markedet, sier Dunvold, og viser til at Chery er klar med både elektriske SUVer og ladbare hybrider.

Slik ser det ut innvendig, ikke overraskende med en ganske stor skjerm midt på dashbordet. Foto: Chery.no.

460 liters bagasjerom

– Det som gjør kinesiske biler til Norge ekstra aktuelt nå, er elbiler. Kinesiske produsenter har god tilgang til batterier, og produserer allerede elbiler med lang rekkevidde. Neste år innføres det høye bøter på CO2-utslipp i Europa, kinesiske produsenter kan selge kvoter på samme måte som Tesla har gjort. Dette gjør det aktuelt for kineserne å lansere elbiler i Europa, og da er Norge et egnet sted å begynne, sa sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no til Broom, da nyheten om Chery-lanseringen først kom.

Det vi vet om Chery Arrizo 5e så langt foruten pris og rekkevidde, er at bilen er 4,57 meter lang. Den har et bagasjerom på 460 liter. Som på endel andre elbiler kan hengerfeste ikke leveres.

