Black Friday har ikke bare blitt den nye, store handledagen i Norge. Dette er også en dag da mange er uheldige ute i trafikken.

I fjor slo faktisk Black Friday den tradisjonelle «bulkedagen» rett før jul, ifølge statistikken til Finans Norge.

På den store salgsdagen, som var 30. november i fjor, ble det meldt inn 498 typiske skader fra parkeringsplasser (“rygging” og “påkjørt parkert kjøretøy”). Toppen før jul samme år var fredag 21. desember. Da ble det meldt inn 490 slike skader.

Skrekken er å være uheldig og få en unødvendig dyr ekstraregning. NAF har ett veldig konkret råd til alle som skal parkere bilen sin:

Klar oppfordring

– Parkerer du med fronten inn, er det uoversiktlig når du skal rygge ut igjen. Det er forståelig at mange tenker praktisk ved at bagasjerommet skal være mer tilgjengelig. Men rygger du inn, er det mye mer oversiktlig å kjøre forsiktig ut med fronten først når du skal hjem igjen, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Deres oppfordring er slik:

Når du parkerer – tenk heller at det skal være litt plass igjen bak bilen, slik at du enkelt får inn posene med salgsvarer i bagasjerommet når du er ferdig med å handle.

Å parkere altfor tett inntil bilen ved siden av, er også å be om å få riper eller småbulker i bilen. Foto: Scanpix

Skittent ryggekamera

Med slaps og saltsørpe blir bilen skitten. Mange nyere biler er utstyrt med ryggekamera. Dette er et supert hjelpemiddel, men det hjelper lite hvis det er skittent og nesten ikke viser noen ting.

– En liten dusj med vann kan sørge for at du unngår en pinlig situasjon i stresset på Black Friday, nemlig å rygge inn i en annen bil på grunn av skittent ryggekamera, sier Sødal.

– Stadig flere har bil med ryggekamera, og både det og sensorer er fantastiske hjelpemidler når man skal rygge, mener Sødal.

– Men det er fortsatt viktig å bruke speilene og eget blikk så man har oversikten, særlig når kameraet er skittent, fortsetter han.

Det skal ikke store skaden til før tusenlappene flyr. Da blir handleturen dyr!

Tilbudene kan bli dyre

Hyppig vask av kameraet er viktig nå, når vi kjører i saltsørpe. Vask det med en sprayflaske med vann eller væske som ikke fryser, og tørk forsiktig med en klut. Ikke bruk hansken eller fingrene, da linsen kan bli slitt.

Det skal ikke store parkeringsbulken til før tusenlappene flyr. De siste årene har forsikringsbransjen sett en kraftig økning i kostnadene her. Noe av dette henger sammen med at bilene blir stadig mer avanserte og får mer utstyr. Typisk i dette tilfellet er sensorer og radarer som er plassert i fronten og hekken på bilen. Dette sitter utsatt til ved et sammenstøt.

Har du kaskoforsikring, slipper du unna med en egenandel. Men du mister gjerne bonus, noe som gjør at forsikringen blir dyrere etter smellen.

Hvis du ikke har kasko, må du selv dekke skaden på egen bil. Og uansett forsikring: Noen sekunders manglende overvåkenhet, kan fort koste deg mye mer enn du sparer på Black Friday-tilbudene.

