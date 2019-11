Totalt 58 personer fra ti boliger ble evakuert som følge av den massive vannlekkasjen natt til onsdag.

Pål forteller at familien ble vekket av brannmenn som sa at de måtte evakuere huset.

– Det hadde gått en vannledning bak huset til en av naboene, så han hadde blitt våknet av masse vann i huset. Han var våt nedover beina, sier Johannesen til TV 2.

– For vår del gikk det rolig for seg. Vi så lys fra både politi og brannvesenet fra 23-tiden kanskje. Så var det litt etter midnatt at vi ble evakuert. Det gikk greit for oss, men for de som nettopp hadde fått lagt seg og fikk masse vann inn i huset tror jeg ikke har det så kjekt. Ungene ble litt redde.

Sønnen Gabriel må innrømme at det var litt skummelt å bli evakuert.

– Ja litt, litt. Vi sov, jeg og broren min. Pappa kom og sa at vi måtte ta på oss sko og komme oss ut. Sa var det en brannmann, som sa vi skulle ta med pc, så da tok jeg med pcen min da. Det er viktig, sier Gabriel.

– Hva mer fikk du med deg?

– Klær. Jeg går jo i pysjen nå. Ellers var det bare å våkne opp og gå ut. Det var ikke så veldig skummelt, men det var ikke noe jeg hadde forventet, sier han.

Familien vet ikke når de får komme tilbake til huset sitt.

– Det venter vi på å få beskjed om. Kanskje i morgen, kanskje om noen dager. Jeg vet ikke hvor lett det er å løse, sier far Pål.

– Vi skal sove på hotell ved Flesland fikk vi beskjed om nå, men i morgen vet vi ikke. De er redd for at muren skal rase, så vi krysser fingrene for at det går bra og at de finner ut av det.

– Jeg hørte at det brølte som enn foss

Torkel Mykling ble også evakuert. Han sier at det hørtes ut som en foss da vannet fosset under bakken.

Torkel Mykling måtte evakuere sent på kvelden, da en vannledning sprang lekk i en mur under E39 Foto: Ole Enes Ebbesen

– Vi merket at vannet var borte, så gikk jeg ut på altanen. Da hørte jeg at det brølte, akkurat som en foss, på nedsiden av huset. Etter mye om og men fant de ut hvor det kom fra, og at det var under eller på siden av huset vårt og at de ikke hadde fått stengt det. Det blir en lang natt! sier Mykling, som tar det hele med et smil.

Han sier at han så at det var nødetater i området før de ble evakuert.

– En brannmann gikk i hagen med lommelykt for å prøve å lokalisere bruddet, og det så vi jo. Da ga han beskjed til en nedenfor at det var der bruddet var, så banket de på døren og evakuerte oss.

– Så du var våken?

– Jeg var våken og fulgte med. Må jo det!