E39 Åsanevegen i Sandviken, som er hovedfartsåren til Bergen fra nord, er stengt på ubestemt tid som følge av en stor vannlekkasje. Eneste omkjøringsalternativ er via Arna og Hardangervegen.

– Vi har ingen formening om når veien vil bli åpnet igjen. Antakeligvis vil den være stengt en god stund, og i alle fall en stund utover morgendagen, sier Halleraker til TV 2.

Operasjonslederen anmoder nå folk til som kommer nordfra mot Bergen sentrum til å la være å dra inn til byen om de har mulighet.

– Vi forventer store trafikkproblemer onsdag. Det er den eneste innfartsåren til byen, så vi ber folk la være å dra til sentrum om de har mulighet. Men de fleste må jo dit på grunn av jobb, levering av barn i barnehagen og lignende, det har vi forståelse for.

– Det vil bli store køproblemer som vil forplante seg i hele Bergensregionen, og de som skal ut og reise bes følge de anmodninger som gis av politiet, Vegtrafikksentralen og andre, skriver politiet i en pressemelding klokken 03.20.

Omkjøringsveien har betydelig mindre kapasitet, og er betydelig lenger, så politiet ber folk beregne god tid. Kollektivselskapet Skyss og Vegtrafikkstentralen har satt stab og vil iverksette tiltak.

Vegtrafikksentralen ber også folk la være å kjøre inn til sentrum dersom de ikke må.

– I forbindelse med at E39 er stengt i retning Bergen ved Sandviken bomstasjon MÅ all trafikk inn til Bergen fra nord kjøre via fv 587 Hardangervegen. Bilister må vurdere om det i hele tatt er nødvendig å kjøre inn i morgentimene, på grunn av stor fare for kaos, skriver Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

De skriver at E39 er åpnet i nordgående retning.

– E39 i nordgående retning er åpen, og vi oppmoder ALLE store kjøretøy som skal fra Nesttun til Arna om å kjøre E39 Fløyfjell for unngå å belaste Hardangervegen. Skal du til byen fra nord bør du beregne ekstra god tid.

Både Skyss, som står for kollektivtilbudet i Bergen og omegn, og Vegtrafikksentralen har satt krisestab, og vil iverksette tiltak for å forsøke å begrense konsekvensene for de reisende. Vy er også varslet.