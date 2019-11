Duckett var elev ved Harlem Park Junior High School i West Baltimore og skal ha blitt skutt etter konflikt om en jakke. Saken fikk mye oppmerksomhet, som den første skoleskytingen på en offentlig skole i Baltimore i Maryland. Nå viser det seg at de tre tenåringene som ble pågrepet og dømt for ugjerningen, ikke var skyldige likevel.

– Disse tre mennene ble dømt, som barn, på grunn av feil fra politiets og rettsapparatets side, sa statsadvokat Marilyn Mosby i Baltimore etter at de tre formelt ble frifunnet av en dommer i byen og løslatt fra fengselet.

I en meddelelse framgår det at etterforskerne etter drapet i 1983 målrettet gikk etter de tre, alle 16 år gamle svarte gutter. Fire vitner pekte ut de tre under rettssaken som førte til dom i 1984. Mid-Atlantic Innocence Project (MAIP), som jobbet for å sikre løslatelsen, opplyser at alle vitnene har trukket sine vitnesbyrd og sier at de opprinnelig sa at én person begikk skytingen. De identifiserte Chestnut, Stewart og Watkins som overfallsmennene etter press fra politiet.

– Det delstaten, kontoret mitt, gjorde mot dem, er galt. De fortjener så mye mer enn en unnskyldning. Vi skylder dem skikkelig erstatning, og jeg planlegger å kjempe for det, sa Mosby.

(©NTB)