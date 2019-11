Forventet levealder ved fødsel er gjennomsnittlig tid en innbygger kan forvente å leve, og denne øker med for eksempel medisinske og infrastrukturelle framskritt og i fredstid. En ny studie viser ifølge CNN at den jevne framgangen i USA, med en forventet levealder opp fra 69,9 år i 1959 nådde 78,9 år i 2016. Da hadde det flatet ut siden 2010.

Etter det har det gått motsatt vei enn i andre vestlige og rike land, og forventet levealder har gått ned til 78,6 i 2017. Narkotikaoverdoser, selvmord, alkoholrelaterte lidelser og ekstrem overvekt trekkes fram som hovedårsaker.

Problemene har bygget seg opp siden 1980-tallet. Mens andre land USA liker å sammenligne seg med ble gradvis mer helsebevisst og fortsatte jevn økning av forventet levealder, bremset utviklingen i USA. Dette til tross for at USA, ifølge studien, bruker mer penger på helse per innbygger enn noe annet land i verden.

Det er aldersgruppen voksne mellom 25 og 64 år som har hatt den største økningen i dødsrate, og derfor trekker ned forventet levealder mest, ifølge studien som ble publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA tirsdag.

I 2016 var forventet levealder 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

