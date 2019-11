Nødetatene har en rekke ressurser på stedet i forbindelse med et vannledningsbrudd i Sandviken. Store mengder vann har rent ut av muren, og Bergen Vann forsøker å lokalisere bruddet, skriver Bergensavisen.

– Vi frykter at det er rasfare, at både muren og et hus kan stå i fare for å rase ut, sier utrykningsleder Åge Lie i brannvesenet til Bergens Tidende.

Lie forteller at alle som bor i husene som er rammet, er evakuert. Det dreier seg om tre eller fire hus.

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt opplyste til NTB like før midnatt at det bor elleve personer i ett av husene.

– Det er store mengder vann, så vi kan ikke sende så mange mannskaper ut i området på grunn av konsekvensene for vannlekkasjen. Det kan være jordskred og at muren kollapser, for eksempel, sier Halleraker.

Han sier at situasjonen er uoversiktlig. Det samme opplyser brannvesenet i Bergen til NTB.

E39 er stengt mot Bergen på grunn av vannlekkasjen. Omkjøring er via Arna og Hardangervegen. Lekkasjen har oppstått ved den enveiskjørte veien mellom Sandviken Sykehus og avkjørselen til Bergen sentrum.

– Det er et massivt vannledningsbrudd, det er alvorlig, sier John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen til Bergens Tidende.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.11.

(©NTB)

Saken oppdateres!