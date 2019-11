Olympiakos sjokkerte Tottenham og ledet 2-0 etter 19 minutter.

Dele Alli reduserte like før pause. Kort tid etter hvilen kontret de liljehvite inn 2-2 ved Harry Kane.

En ballgutt var sterkt involvert i scoringen. Han var lynrask da han kastet ballen til Serge Aurier, som gjorde at Tottenham kunne ta kastet før Olympiakos kom seg i balanse.

En glisende Mourinho gikk bort for å gi ballgutten et håndtrykk mens målet ble feiret.

– Han var borte

På pressekonferansen etter kampen benytter portugiseren anledningen til å rose den unge gutten.

– For å gjøre det, må du være en veldig god ballgutt. Jeg var, fra ti til 16 år, en veldig god ballgutt. Og han var en veldig god ballgutt. Han leste spillet, forklarer Mourinho, ifølge Football London.

– Jeg ville invitere ham inn i garderoben for å feire med spillerne, men han var borte, fortsetter Tottenham-sjefen.

– Handler ikke om meg

Spurs vant til slutt kampen 4-2 og er klar for åttedelsfinale som toer i gruppe B, bak Bayern München. Mourinho har en klar mening om hva som gjorde snuoperasjonen mulig.

– Det handler ikke om meg. Det handler om laget, fansen hjelper og ballgutten hjelper. Spillerne er det viktigste, slår stjernemanageren fast.

I og med at Bayern München banket Røde Stjerne, ville uavgjort vært nok til å sikre avansement. Mourinho er glad for at laget hans likevel gikk for seieren.

– Å gå for å vinne gir selvtillit. Det gjorde de. Jeg forventer at de går inn i neste kamp med samme innstilling. Vi må spille bedre enn vi gjorde i første omgang, slår han fast.