He har ikke blitt sett offentlig siden januar.

Stanford-forskeren William Hurlbut, som var i kontakt med den kinesiske forskeren flere ganger før nyheten om tvillingene ble kjent, sier at saken er preget av hemmelighold.

He fortalte om sitt kontroversielle prosjekt under en medisinsk konferanse i Hongkong, og sa at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med en hivpositiv far. Målet skal ha vært å hindre at de ble smittet av viruset.

I januar konkluderte kinesiske etterforskere med at He handlet alene i forsøket, som ble kritisert for å være medisinsk unødvendig og uetisk fordi det kan skade andre gener og føre DNA-forandringene videre til fremtidige generasjoner.

Etterforskerne i den sørlige provinsen Guangdong mener He var ute etter personlig berømmelse og gevinst, ifølge nyhetsbyrået Xinhua. Forskeren skal ha skaffet midler på egen hånd og unngått tilsyn fra teknologiuniversitetet i Shenzhen.

