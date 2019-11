Tidligere denne måneden satte organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) fyr på et eksemplar av Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand.

I etterkant avslørte Filter nyheter at Politidirektoratet på forhånd hadde gitt ordre om at det å sette fyr på Koranen, skulle forhindres eller slås ned på.

Tirsdag kveld skriver VG at justisminister Jøran Kallmyr sier at det kommer en ny ordre i løpet av dagen. Årsaken er at den forrige ordren kunne skape uklarheter.

– Og uklarheter i forhold til at ytringsfriheten er uinnskrenkelig i Norge. Selv om vi tar avstand fra brenning av Koranen, må vi tåle det i vårt samfunn fordi vi har ytringsfrihet, og brenning av Koranen er en del av den ytringsfriheten, sier Kallmyr til avisen.

Kallmyr sier at den nye ordren kommer etter dialog mellom Politidirektoratet og departementet.

– Jeg tar sterkt avstand politisk og moralsk fra SIAN, men det er en forskjell på om vi tar avstand og forhåndssensurerer det, og straffeforfølger det. Jeg mener ytringsfriheten trumfer vårt behov for å stanse sånne type handlinger, sier Kallmyr til VG.

