Tobias Lindström ble matchvinner i et overtallsspill snaut halvveis i 3. periode, 30 sekunder etter at Jonas Meisingset ble sendt i utvisningsboksen for hooking.

Noen minutter tidligere hadde Christoffer Karlsen utlignet 2-1-ledelsen gjestene hadde etter to perioder.

Etter en målløs første periode var det Sparta som scoret først ved Anders Tangen Henriksen, men Vålerenga vendte kampen med mål av Christoffer Larssen Berger og Villiam Strøm før siste pause.

Vålerenga hadde flest skudd i midtperioden, men Sparta dominerte i både første (10-3) og siste (13-5) periode og vant skuddstatistikken totalt 29-18. Steffen Søberg hadde 27 redninger.

Med seieren befestet Vålerenga sin 3.-plass på tabellen, poenget bak Storhamar og 12 bak ledende Stavanger. Sparta på 6.-plass er tre poeng bak Frisk Asker og Lillehammer på plassene foran, og avstanden kan øke til seks poeng torsdag.

Da møtes Stavanger og Storhamar for øvrig til toppoppgjør.

