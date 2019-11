Se den utrolige situasjonen i vinduet øverst!

Galatasaray-Club Brugge 1-1

Mange vil nok huske Diatta for den imponerende høstsesongen i 2017 for Sarpsborg 08.

Senegaleseren ble siden solgt til belgiske Club Brugge, hvor han nå får spille Champions League-fotball.

Borte mot Galatasaray, på stillingen 1-0 til tyrkerne, vartet lynvingen opp med et aldri så lite kunststykke ett minutt på overtid.

Diatta dro seg innover i banen, før han plasserte ballen – med kraft – i hjørnet fra drøyt 20 meter.

Scoringen gjorde at Club Brugge fortsatt har grepet om tredjeplassen som gir innpass i Europaligaens sluttspill. Da er det kanskje ikke så rart at følelsene tok overhånd.

Diatta dro av seg trøyen, stormet bort mot bortesvingen og skled ned på knærne. Problemet var bare at han hadde gult kort fra før.

Dermed hadde ikke dommeren noe annet valg enn å gi den tidligere Sarpsborg-spilleren sitt andre gule.

– Har du sett noe så dumt, sier Brede Hangeland i TV 2s Champions League-studio.

Heller ikke lagkameraten Clinton Mata, som for øvrig hadde den billige målgivende pasningen til scoringen, klarte å styre seg. Høyrebacken sparket til hjørneflagget slik at det knakk i to.

Også Mata hadde gult kort fra før. Også han fikk smake på dommerens vrede, og ble tildelt sitt andre gule.

Dermed må Club Brugge klare seg uten duoen hjemme mot Real Madrid, den siste kampen i gruppespillet. Belgierne ligger ett poeng foran Galatasaray, som møter PSG borte.

Verken Club Brugge eller Galatasaray har sjans på åttedelsfinale i Champions League.

PS! Martin Linnes er ikke inkludert i Galatasarays Champions League-tropp.