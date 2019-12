Porsche har for lengst overbevist oss om at de kan lage elbil. Vi har kjørt begge toppmodellene av deres nye Taycan, Turbo og Turbo S.

Men ikke overraskende blir det fort kostbart når du har en Porsche-logo på panseret. Selv når den er elektrisk. Turbo starter på 1,3 millioner – mens Turbo S letter deg for friske 1,6 millioner kroner. Før du legger på ekstrautstyr.

Heldigvis er det nå duket for den foreløpige innstegsmodellen 4S, som gjør at du plutselig får Taycan fra 899.000 kroner.

Fortsatt snakker vi en betydelig sum – men tross alt 400.000 kroner mindre Turbo, og 700.000 (!) mindre enn Turbo S.

Hva er nytt?

4S er tilgjengelig med to forskjellige batteripakker: Den minste heter Performance og er på 79 kWt, mens den største er Performance Plus på 93,5 kWt. Rekkevidden er oppgitt til henholdsvis 407 og 463 kilometer (WLTP).

I utgangspunktet har bilen 435 og 490 hestekrefter med de to batteripakkene. Men det er en boost-funksjon, som gir økt effekt over kortere perioder og i forbindelse med launch control. Da blir effekten plutselig 530 og 571 hk!

Så hvis du fryktet at innstegsmodellen skulle være undermotorisert, kan du slappe helt av. 0-100 km/t er unnagjort på 4 sekunder blank. Denne bilen går fælt!

Broom tester Porsche Taycan 4S på veiene i og rundt Los Angeles.

Hva er styrker og svakheter?

Akkurat som med Turbo-modellene, er det kjøreegenskapene som imponerer mest. Det lave tyngdepunktet er et godt utgangspunkt. Faktisk lavere enn sportsbilikonet Porsche 911.

Testbilen er dessuten utstyrt med 4D Chassis Control, inkludert tre-kammers adaptiv luftfjæring, elektroniske dempere og Porsche Dynamic Chassis Control (PDDC) som motvirker krenging. Til sammen gir dette deg en ekte sportsbilopplevelse på svingete veier! Eller, enda bedre, en ekte Porsche-opplevelse!

Fordelen med Taycan er at den også kan fungere som en familiebil. Den har fire dører og fire seter (til nød fem). Men bagasjerommet er ikke det største – og det er greit å vite om du har barnevogn eller skal ha med mye bagasje på tur. Har du glasstak får du imidlertid mulighet for skistativ/takboks, og det kan redde deg i nøden ...

Interiøret er uten tvil det mest moderne av alle modellene til Porsche – og er i tillegg brukervennlig.

Babyblå er signaturfargen på den nye innstegsmodellen av Taycan – 4S.

Hva koster den?

4S med det minste batteriet koster 899.000 kroner. Da får du altså rekkevidde på drøyt 400 kilometer. Går du får Performance Plus får du 463 kilometer – og prisen øker til 997.000 kroner.

Dette er startpriser, du må nok beregne minst 150.000 kroner i ekstrautstyr, for å få en bil som er ”riktig” spekket. Det vi mener du i alle fall bør ha er: Skinninteriør, 14 veis sportsseter, PDDC, panorama glasstak (gir mulighet for skistativ), varmepumpe og adaptiv cruisecontrol.

Noen har blitt skuffet over bagasjerommet. 407 liter er ikke all verden. Men for noen holder det. I tillegg kan du montere skistativ/takboks, om du bestiller bilen med glasstak.

Hvem er konkurrentene?

Vi kommer ikke utenom Tesla Model S, her. Long Range koster 791.000 kroner – og har både bedre rekkevidde (610 km!) og lavere 0-100 km/t-tid (3,8 sekunder) enn Porschen.

Taycan på sin side slår i bordet med flott design, skyhøy opplevd kvalitet og kjøreegenskaper det lukter svidd av.

Interiøret i Taycan er lekkert og oser premium lang vei. Skjermen på passasjersiden foran er ekstrautstyr – som du strengt tatt ikke trenger.

Vil naboen bli imponert?

Taycan er umiskjennelig Porsche. Det betyr at de fleste vil vite hva du kjører. Men det betyr også at du ikke har det aller mest utagerende designet.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide forteller norske bileiere om sine erfaringer med bilen sin. Over 8.200 personer har vært inne og lagt igjen en vurdering. Men Taycan har ikke kommet til norske kunder enda. Derfor er det ingen vurderinger av denne bilen.

Her kan du imidlertid lese over 60 vurderinger av andre Porsche-modeller.

De fleste vil faktisk finne seg greit tilrette i baksetet. Men takhøyden kan være en begrensning for noen.

Broom mener

4S er det beste kjøpet av alle Taycan-modellene. Du får svært gode ytelser, nok rekkevidde for de fleste – og til en betydelig lavere pris enn de to andre modellene. Spekker du den riktig, får du også de ekstremt gode kjøreegenskapene som Taycan er kjent for. PDDC og helst firehjulsstyring er gull verdt når du vil ha en bil som virkelig elsker svingete veier.

Dessuten kan den hurtiglade i et voldsomt tempo! Porsche er best i klassen når Ionity-laderne kommer på plass. Da tar du igjen det du taper i rekkevidde, så snart du har vært innom en hurtigladestasjon.

Tesla Model S Long Range er i alle fall på papiret noe raskere ut av lyskrysset, og har bedre rekkevidde – men opplevd kvalitet er i en annen klasse hos Porsche.

Det kommer en ny innstegsmodell i løpet av 2020. Men enn så lenge er Taycan 4S den billigste varianten du kan få.

Visste du at:

– Taycan Turbo S er den råeste utgaven – med boost-funksjonen har denne 761 hk! 0-100 km/t leveres på 2,8 sek. 200 km/t når den på 9,8 sekunder!

– Ingen kan lade raskere enn Porsche Taycan – som kan ta imot 270 kw – og dermed lade fra 5-80 prosent på 22,5 minutter

– Porsche skal bygge Taycan på en egen fabrikk i "hjembyen" til Porsche - Stuttgart

Porsche Taycan 4S Motor: 2 elmotorer (en på foraksel og en på bakaksel) Effekt: 435 hk Performance / 490 hk Performance Pus (531 hk / 571 hk med boost funksjon) 0-100 km/t: 4 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 24,6 kWt Rekkevidde: 407 (Performance) og 463 km (Performance Plus). Bagasjerom: 407 liter Lengde x bredde x høyde: 496 x 196 x 214 cm Vekt: 2,1 tonn Pris: Fra 899.000 kroner.

