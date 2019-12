Gruvebyen Kongsberg er ikke en av landets største idrettsbyer for øyeblikket, men har gjennom tidene produsert flere vinterutøvere i Birger Ruud, Silje Norendal, Erlend Bjøntegaard og Daniel Tande.

Men Kongsberg har også noe helt spesielt:

Kongsberg Miners.

Stinn brakke

På en regnfylt torsdag kveld, fyller nesten 900 tilskuere Kongsberghallen.

– Det er dødsbra, de er helt rå. Det er en ekstra spiller på banen og jeg tror det er en klar hjemmebanefordel for oss å spille her. Vi får så mye støtte lokalt og det er gull verdt, sier kaptein Nicolai Østbye.

Østbye er selv Kongsberggutt og tror de fleste stiller opp for å se hjemmelaget briljere i BLNO (øverste basketligaen i Norge). Men med lokale underholdningsinnslag, en speaker utenom det vanlige og en egen supportergruppe, settes kampstemningen fra start og lokker flere på kamp.

– Det som er litt mer spesielt her i Kongsberg er basket. Det er ikke en kjempe stor idrett på landsbasis, men vi gjør litt mer rundt rammen av kampen. Jeg tror en del folk syntes det er kult, selv om de ikke nødvendigvis er kjempe sportsinteresserte.

– VI får Kongsberg litt på kartet

For Kongsberggutten Østbye var det høydepunktet da han fikk se heltene i Kongsberg Penguins spille på hjemmebane på tidlig 2000-tallet. Nå

– Vi hevder oss nasjonalt og i fjor var vi også ute og spilte internasjonalt, noe som gjør at vi får Kongsberg litt på kartet.

En av de store spillerne fra Penguins-tiden er nåværende Miners-trener, Stein Erik Rotegård. Rotegård startet opp igjen basket-satsingen i Kongsberg og tror produktet de har skapt rundt Miners kan bety mye for utviklingen i resten av landet.

– Jeg tror det er viktig, om det gjelder oss eller andre, at noen tør å gå litt foran og bryte litt grenser. Det at norske lag spiller mer og mer utenlands er kjempe viktig for utviklingen av sporten vår i Norge. Og det at vi var ute og spilte i Europa i fjor, bidrar til at flere ønsker å høyne nivået sitt. Det smitter over, håper jeg da.

– Har du troen på en ny gullalder?

– Ja, hvorfor ikke? Sporten er fantastisk. Vi ser en veldig bra trend i norsk basket nå og flere tilskuere som kommer i andre arenaer. Så jeg håper at den trenden fortsetter og at vi kan få en enda bedre utgave av BLNO enn det som var da Penguins spilte.

Kongsberg Miners topper tabellen i BLNO med 15 seire på 15 kamper.