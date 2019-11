VM-tipset: Ingen tro på norsk medalje

– Vi forlanger naturlig nok mye av Norge hver eneste gang, men alle skadene kommer til å merkes. Jeg tror det blir så tett her at et Danmark-lag med de fleste intakt følger etter Frankrike, dessverre, så får jeg heller bli positivt overrasket, mener Moen.

Selv om Svele ikke utelukker at håndballjentene kan prestere over forventning, forventer heller ikke han at damene kommer hjem med sølvtøy.

– Vi kan være laget som overrasker. Men slik det ser ut nå, før mesterskapet, så tror jeg en plass utenfor pallen er det mest realistiske.

TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin har større tro på håndballjentene enn Svele og Moen, og tror jentene tar sølv i årets mesterskap.

– Til tross for ekstreme skadeutfordringer har Norge nok gode spillere til å kunne komme seg til finalen. Vi har verdens beste på strek, verdens beste på playmaker og verdensklasse på målvaktsposten. Det er et sultent lag med erfarne trenere, og det er fortsatt mange spillere som er vant til å være en del av en vinnerkultur.

Tre strake for Frankrike

Ekspertene brukte ikke lang tid på å bli enige om hvem de tror blir årets verdensmestere.

– Ja, Frankrike vinner VM, så den kan vi gjøre ferdig med en gang, sier Moen skråsikkert. Svele sier seg enig.

Hammerseng-Edin var uenig i Moen og Sveles rangering av de norske kvinnene, men er enig i at Frankrike vil gå seirende ut.

– Basert på de siste års sterke resultater tror jeg det ble gull til Frankrike. De har selvtillit, kvalitet og har prestert godt over tid.

Hvis Frankrike vinner i år, vil det være deres tredje strake VM-gull.

Potensielle utfordrere

I podcasten diskuteres Russland og Danmark som de fremste utfordrerne til tittelen.

– Den danske troppen er godt sammensatt, uten skader, og med en målvakt i Sandra Toft som har dominert for franske Brest i Champions League, sier Svele.

Hammerseng-Edin er i sitt VM-tips enig i at Russland er en utfordrer, og spår de på tredjeplass, bak Norge.

– Selv om de er svekket med Dmitrieva ute, har Russland et godt lag. Jeg har tro på kombinasjonen av gode spillere og en god trener i Ambros Martin.

Håndball-VM starter på lørdag, med hele 12 kamper første dag. Håndballjentene møter Cuba i åpningskampen, 12:30 norsk tid på lørdag.