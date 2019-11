Forbrukertilsynet: Tannklinikker driver villedende markedsføring

I et såkalt orienteringsbrev til bransjen ber Forbrukertilsynet om at aktørene tar tak i markedsføringen. «Bransjen» omfatter i dette tilfellet tannleger i utlandet og næringsdrivende som legger til rette for tannlegereiser til utlandet.

Aktørene underkommuniserer de negative aspektene ved tannlegebehandling i utlandet, mener tilsynet.

Blant de negative sidene ved virksomheten nevner Forbrukertilsynet dårligere erstatningsregler og økt risiko for å bli smittet av antibiotikaresistente bakterier.

«Utelatelsen av slike vesentlige opplysninger vil etter vår vurdering være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet (...), og praksisen anses derfor som urimelig og forbudt», heter det i brevet.

Smittefare

Forbrukertilsynet viser blant annet til Helsenorge.no. I omtalen av tannbehandling i utlandet gjøres det oppmerksom på at antibiotikaresistente bakterier er et økende problem i mange land og at det er viktig at man er klar over at faren for å bli smittet er større når man reiser ut av Norge for å få behandling.

Overlege og forsker Aleksander Rygh Holten ved Oslo universitetssykehus har tidligere advart mot å reise til utlandet for å foreta kosmetisk kirurgi, øyeoperasjoner eller tannlegebehandling.

– Man bør ikke med viten og vilje utsette seg unødvendig for sykehus utenfor Norden eller Nederland, uttalte Holten til TV 2 i oktober.

Årsaken er at man risikerer å bli smittet av multiresistente bakterier. Dette kan føre til en infeksjon som i verste fall er dødelig.

Penger å spare

Et kjapt Google-søk gir mange treff på tannlegebehandling i land som Polen, Ungarn, Serbia og Tyrkia. Flere tannklinikker i utlandet har norske nettsider og agenter som legger til rette for pasienter som ønsker behandling i utlandet. Noen virksomheter frister med å kombinere en ferietur med rimelig tannbehandling.

Årsaken til at nordmenn velger å reise til utlandet for å fikse tennene, er åpenbar: Det kan være mye å spare.

Men Forbrukertilsynet er ikke fornøyd med hvordan de utenlandske klinikkene markedsfører prisene. Tilsynet viser til at flere tilbydere sammenligner egne priser med hva samme behandling koster i Norge.

Men «norske priser» er for uklart og upresist i denne sammenhengen, påpeker Forbrukertilsynet. Også prisene i Norge kan variere mye, og det gjør det vanskelig å dokumentere forskjellen.