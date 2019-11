Det var forrige lørdag at Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok et totalforbud mot fluorholdige smøreprodukter. Forbudet mot fluor gjelder allerede fra neste sesong, skrev Det internasjonale skiforbundet (FIS) på sine nettsider.

– Vi gjør dette av tre årsaker. Det er et klart signal fra FIS om at vi ikke ønsker å bruke produkter som viser seg å være helsefarlige. Dagens vedtak vil også redusere kostnadene for skisporten vesentlig. Hensyn til miljøet er også en del av begrunnelsen, sa skipresident Erik Røste til NTB.

Skiskytterne velger imidlertid å ikke gjøre som FIS, melder NRK.

Det ble klart under tirsdagens styremøte i IBU, der fluorforbudet ble diskutert. IBU har bestemt seg for at de heller vil nedsette et arbeidsutvalg bestående av eksterne eksperter som skal se nærmere på problemstillingen.

– Det er for å få mer kunnskap om problemet og for å sikre at det er rettferdige forhold i skiskyting, heter det i en uttalelse fra IBU.

Da FIS innførte fluorforbudet advarte TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad mot «teknisk doping».

Fluorforbudet gjelder i alle FIS' idretter.

– Her blir det et våpenkappløp blant utstyrsleverandørene for å finne det beste uten fluor, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad, som sier at han ønsker forbundet hjertelig velkommen.

– Sportslig betyr det at det blir veldig mye vanskeligere å få gode ski, så sant man ikke finner fullverdige og gode alternativer på kort tid. Det vil bli potensial for teknisk doping, altså å jukse. Det må finnes gode testmetoder som tar de som ikke forholder seg til forbudet, fortsetter Skinstad.