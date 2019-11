Mener Senterpartiet er distriktsfiendtlige

KrFs finanspolitiske talsperson Tore Storehaug har sett nærmere på den lange listen benevnt som «Kutt i byråkrati» i Senterpartiets alternative forslag til Statsbudsjett for neste år. Han finner at en stor andel av disse kuttene remmer langt utenfor Oslo.

– Senterpartiet liker å fremstille seg som et distriktsparti, men her rammer de Innlandet, Sørlandet og Nord-Norge. For mange av de etatene de vil avbyråkratisere er organisert slik at du ikke kan ta de kuttene i Oslo! sier Storehaug.

KrF-representanten har bestemt seg for å ta Senterpartiets alternative budsjett på alvor. Han har funnet hvor de ansatte på Sps byråkrati-kutteliste jobber. Og det rammer blant annet Leikanger og Førde i hans hjemfylke Sogn og Fjordane, men også i hele resten av Norge.

– Det de gjør er å kutte i en del av de statlige etatene som ligger utenfor Oslo. Som betyr at en tar ganske mange millioner som i dag går til arbeidsplasser på steder som Leikanger, Harstad, Lillesand og andre steder der en har gode distriktsarbeidsplasser som gjør at folk med høyere utdanning kan flytte hjem igjen. Det er et kutt som står i rak kontrast til den satsingen regjeringen har hatt for å spre de statlige arbeidsplassene rundt i hele landet.

– En forferdelig utvikling

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er nok å ta av i byråkratiet, særlig i den omfattende bruken av konsulenter, i Oslo.

– Bare på PR-byråer hadde regjeringen fram til sommeren brukt nesten 400 millioner kroner, så her må det kuttes. Det må strammes inn, så får man bruke ressursene på politi, sykehus, kommuner rundt om i hele Norge.

– Så dere mener ikke byråkrati, men konsulenttjenester?

– Det er blitt en forferdelig utvikling, at det bare eser ut med dyre konsulenter, svarer Sp-lederen.

– Distriktfiendtlig

Men Storehaug påpeker at fylkesmennene ikke er blant de store konsulentkundene, men får store kutt. Og alle disse, unntatt en, pluss mange andre etater på listen holder til utenfor Oslo.

– Flere av de etatene som det er snakk om her har jo ikke kontor i Oslo. Så de kommer ikke unna at det forslaget Sp har lagt fram nå, ville gjort av flere steder rundt omkring i Norge hadde mistet arbeidsplasser som er sårt tiltrengt i de områdene det gjelder.

– Er dette distriktsfiendtlig?

– Det vil jeg si det er, sier Storehaug.

Kuttliste

Og her er hans liste over det han kaller distriktsfientlige kutt i Sps budsjettalternativ: