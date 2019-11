Var Beito bare et feilskjær for Klæbo?

De nasjonale åpningene er historie, og nå starter verdenscupen i finske Ruka.

Her er noen av de du bør følge ekstra godt med på:

Therese Johaug: Det er kanskje ingen det er knyttet større forhåpninger til enn Johaug denne sesongen. Så spørs det om den nåværende langrennsdronningen regjerer også denne sesongen, eller om konkurrentene har tettet luka. Det Johaug viste under lørdagens renn på Beitostølen var i en egen klasse. Søndag var derimot ungjentene såpass nærme Johaug at det faktisk er flere løpere som kunne matchet landslagets seiersmaskin. De første svarene får vi i Ruka, der Johaug historisk sett har pleid å levere fryktinngytende løp.

Johannes Høsflot Klæbo: Var det bare et feilskjær da verdens desidert beste sprinter de siste sesongene fikk juling på Beitostølen, eller er det grunn til bekymring? Lørdagens distanserenn tydet på at Klæbo kanskje er sterkere på lengre renn enn tidligere, men har overgangen til allroundlaget gjort at Høsflot Klæbo har mistet overtaket i sprint? Neste hint får vi allerede i første verdenscuprenn. Der venter ei løype trønderen sjokkerte verdenseliten i for to år siden, og den samme løypa der han litt nonchalant forærte seieren til Alexander Bolshunov i fjor.

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Martin Johnsrud Sundby: I november 2008 vant Johnsrud Sundby sin første av i alt 30 verdenscupseiere. Det skjedde i nettopp Ruka. På Beitostølen var det derimot lite som minnet om verdenscupseier, da Røa-løperen gikk et svakt løp lørdag og brøt søndag. Har det blitt for mange baller i lufta for tobarnsfaren, eller var det bare et tegn på en topptrent kropp med litt for lite overskudd? Også Johnsrud Sundby har gått mange gode renn i Ruka, og kanskje er det her han viser at landslagsveteranen må regnes med i år også?

De norske jentene: Sett bort fra Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla var det strengt tatt ikke all verden å juble for i norsk kvinnelangrenn i fjor. For tidenes beste langrennssprinter var det rusk i maskineriet både på Beitostølen og i en rekke renn i fjorårets sesong, og med Flugstad Østberg ute på ubestemt tid kan vi fort havne i en situasjon hvor Therese Johaug blir litt alene mot røkla. Heidi Weng viste seg fra en bedre side enn på lenge på Beitostølen og på sprinten viste Ane Appelkvist Stenseth svært lovende takter. I Ruka får vi første svar på om Norges beste damer har tatt utfordringen de svenske jentene har gitt dem.