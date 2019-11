Måtte melde fra til NAV om handletur til Sverige

Arbeids- og sosialdepartementet fikk 22. juni en henvendelse fra en mottager av arbeidsavklaringspenger (AAP) om handleturer til Sverige.

Slik åpner brevet:

– Jeg har AAP og erfarer nå hvordan det er å være bruker i systemet.

Og det var åpenbart ikke lett, ifølge henvendelsen TV 2 har fått innsyn i.

– Absurd og uverdig

Personen, som er anonymisert av departementet, forteller i e-posten at saksbehandleren i NAV hadde informert om at man kunne oppholde seg i utlandet i 28 dager i løpet av et år, uten å bli trukket for arbeidsavklaringspenger, og at denne grensen også gjaldt for handleturer til Sverige.

– Jeg syntes dette var litt vel rigid og sa det til saksbehandleren, skriver personen.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, som onsdag fremmer et mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortinget, mener henvendelsen viser hvor absurd praksisen i NAV har vært.

– Hauglies departement ble varslet om feil praktisering av regelverket i november 2018. Men ministeren tok ikke grep. Og her ser vi noe av resultatet, nemlig at vanlige folk ble utsatt for absurde og uverdige inngrep, som det å få trekk i AAP-utbetalinger for en svipptur til Sverige, sier Moxnes til TV 2.

Syntes ikke noe om juks

Også saksbehandleren i NAV ser ut til å ha reagert på at «harryturer» inngikk i de 28 dagene du, ifølge tidligere praksis, kunne oppholde deg i utlandet uten å få trekk.

For å unngå at en svipptur til Sverige ble regnet inn i «kvota» skal saksbehandleren ha kommet med et forslag til løsning som ikke falt i god jord.

– Svaret var at det var jo bare å dra uten å melde fra. Har fått samme svar fra flere som jobber i Nav. Dette synes jeg ikke noe om, heter det i henvendelsen.

Den kom åpenbart fra en person som ønsker å følge reglene, og i stedet for å følge oppfordringen fra NAV om å lyve, foreslo vedkommende at departementet endret reglene.

– Slik det er nå, kan jeg ikke svippe innom Sverige å handle når jeg allikevel er og besøker datteren min i Fredrikstad. Det har vært en slags tradisjon i mange år. Det er vel ikke slikt som er intensjonen bak loven?

Henvendelsen blir avsluttet i en optimistisk tone.

– Håper på en smidigere løsning slik at man ikke må «ta sjansen» eller må bruke av «utenlandskvoten».