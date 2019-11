Ett apparat fjerner hårene klart best

Philips dyreste lysbaserte hårfjerningsmaskin lover å «fjerne hår og holde huden hårfri i opptil åtte uker». Testpersonene opplevde at maskinen flekkvis fjernet hårene etter tolv uker, men ikke like mye som maskinen fra Braun.

GOD ANDREPLASS: Philips Lumea Advanced. Foto: produsenten

Philips Lumea Essential

Pris: 1987,-

Philips billigere modell Lumea Essential har like sterke lysimpulser som den dyrere utgaven Lumea Advanced, men brukervennligheten er ikke like god. Kort ledning og et lite «vindu» gjør også at denne bruker lengre tid.

MIDT PÅ TREET: Philips Lumea Essential. Foto: produsenten

Babyliss Homelight Compact

Pris: 1295,-

Testens billigste maskin lover å redusere hårmengden med 90 prosent etter kun åtte behandlinger. Etter tolv uker var det denne maskinen som hadde fjernet minst hår, samtidig som den var vanskeligst å bruke.

SISTEPLASS: Babyliss Homelight Compact. Foto: produsenten

Naturlig forklaring

Christensen mener at teknologien i produktene har dokumentert effekt, men at lyspulsene i hjemmeapparatene er kortere og svakere enn apparatene som blir brukt i salonger med godkjente behandlere.

Dette er ment som en sikkerhetsmargin og skal hindre at en får brannskader eller smerte ved bruk hjemme.

Både Braun og Philips sier til Helsekontrollen at deres kunder er svært fornøyde, men at resultatene kan variere fra person til person. Babyliss ønsker ikke å kommentere testen.