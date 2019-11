Neste år er det klart for en ny modell fra Skoda som ser ut til å passe det norske markedet perfekt. Da kommer de nemlig med elektrisk familie-SUV.

Interessen for bilen har vært stor her hjemme. Det har helt tydelig også produsenten fått med seg.

Allerede før verdenspremieren, skal nemlig den nye elbilen vises frem på norsk jord.

Importøren forteller om enorm interesse etter at de åpnet for forhåndsbestillinger av SUV-en som er bygget på konseptbilen ved navn VISION iV.

Forventninger knyttet til pris, størrelse, rekkevidde og hengerfeste har ført til at forhåndsbestillingene har strømmet inn i det norske markedet.

Sender ut invitasjon

Før-premieren skjer på et eksklusivt arrangement 12. januar, hvor bare kunder som har forhåndsbestilt bilen blir invitert. Mandag 2. desember sendes invitasjonen til alle i Norge som har forhåndsbestilt Skodas elektriske familie-SUV.

– Vi har jobbet mye for å kunne gi kundene våre denne muligheten, fordi vi vet at mange har gledet seg lenge til å se den. Samtidig vet jeg at interessen ikke blir noe mindre av å se den ferdige utgaven på nært hold, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda Norge i Harald A. Møller AS.

Skodas elektriske SUV kommer med både 4x4 og mulighet for hengerfeste. Det er viktig i Norge.

Får ikke ta med mobilen

En eksklusiv visning av bilen før verdenspremieren innebærer strenge sikkerhetskrav fra fabrikken. Det er stilt krav om fullt fotoforbud, og det blir ikke anledning til å ta med mobiltelefoner eller annet kamerautstyr inn i salen hvor bilen står utstilt. Arrangementet finner sted på Gardermoen. Flere detaljer kommer når invitasjonen sendes til alle med forhåndsbestilling mandag 2. desember.

– På grunn av restriksjoner knyttet til sikkerheten har vi ikke mulighet til å åpne for alle de tusenvis som står på lista vår, men vi lover at vi skal åpne dørene for så mange som mulig, sier Meiner, i en pressemelding.

Slik ser konseptbilen ut innvendig. Her må vi nok regne med noen endringer.

Utlevere biler neste år

Skoda lover her plass, smarte løsninger, mye bil for pengene og et design som skal skille seg ut. De har bekreftet at den produksjonsklare utgaven får mulighet for firehjulstrekk og hengerfeste. Konseptutgaven er 4,66 meter lang, 1,92 meter bred og 1,61 meter høy. Med andre ord er det en stor og rommelig elbil som skal vises frem 12. januar.

Bilen blir bygget på Volkswagen-gruppens nye elbil-plattform (MEB). I konseptbilen sitter to elektriske motorer med totalt 306 hestekrefter. I tillegg er det bekreftet at den produksjonsklare utgaven kommer med fem seter.

Når de første norske kundene får bilene sine, vet vi foreløpig ikke. Skoda nøyer seg her med å si at utleveringen skal starte i 2020.

Skoda går for ganske sporty linjer, samtidig som praktiske hensyn skal være ivaretatt på den nye el-SUVen..

