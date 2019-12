Bruktbilen er Norges mest solgte bil. Hvert år omsettes det nærmere 500.000 brukte biler her til lands. Alt fra nesten nye, til veteranbiler med mange tiår bak seg på veiene.

Norges mest solgte bruktbil er ikke overraskende Volkswagen Golf. Her følger bruktmarkedet naturlig etter nybilmarkedet. Golf har vært Norges mest solgte nybil i mange år, dermed finnes det også svært mange eksemplarer til salgs i bruktmarkedet. Og her er Golf generelt en svært attraktiv bil.

Golf topper også mest kjøpt både hos menn og kvinner. Men etter den blir det forskjeller.

Menn og kvinner velger nemlig ikke helt likt når de skal ha bruktbil. Det viser en ny oversikt, utarbeidet av Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Velger små og mindre biler

De har sett nærmere på hva kvinner og menn kjøper når de skal ha bruktbil. Etter Golf, er det Toyota Yaris som er mest populær hos kvinnene. Etter den følger så en annen Volkswagen, nemlig Passat. Deretter kommer Toyota Auris, mens VW Polo holder femteplassen blant "damebilene". Her er altså små og mindre biler godt representert.

Hva så hos menn? Jo, etter VW Golf følger storebror Passat. Nummer tre på denne listen er en bil som er svært populær i bruktmarkedet, nemlig BMW 3-serie. På fjerdeplass finner vi Volvo V70 og deretter en BMW til, nemlig 5-serie.

Menn stikker av med Teslaen, mens kvinner kjører ...

Volvo V70 velges av flest menn, dette er typisk familiebilen for mange nordmenn.

Polo er vippet av tronen

Overraskende forskjeller? Det synes ikke Brooms bilekspert, Benny Christensen:

– Nei, dette vil jeg mene er ganske forutsigbart. Damer velger generelt mindre biler enn det menn gjør. Vi vet også at det i mange familier er slik at hovedbilen er registrert på mannen, mens en eventuell bil nummer to er registrert på kona/samboeren. Noen ganger gjenspeiler det også bruken, andre ganger ikke.

– Bortsett fra Passat er "damebilene" mindre biler. VW Polo var lenge nummer én her. Nå har den altså blitt vippet av tronen, her er det Yaris som har tatt en stor del av markedet, både som nybil og bruktbil. Damene holder seg til bare to merker: VW og Toyota. Det kan nok også si noe om at de går for det trygge når de kjøper bil. Du tar ikke akkurat noen risiko når du velger biler fra de to, sier Benny.

Det er damene som har mest lyst på elbil

VW Polo er fortsatt populær blant damene, men er ikke lenger på førsteplass.

BMW scorer høyt

– Mens BMW tydeligvis står sterkt blant menn?

– Ja, og det overrasker heller ikke. Vi ser akkurat det samme når vi i Broom kjører leserundersøkelser. BMW scorer svært høyt, også når vi spør hva man vurderer å kjøpe neste gang. BMW har høy standing på mange områder, ikke minst på kjøreegenskaper. Og det vet vi at mange synes er viktig når de velger bil.

– Jeg blir heller ikke overrasket over å finne en typisk familiebil som Volvo V70 her. Den er kanskje ikke veldig spennende, men passer mange norske familier som hånd i hanske, avslutter Benny.

Disse bruktbilene velger vi: Damer: 1. VW Golf 2. Toyota Yaris 3. VW Passat 4. Toyota Auris 5. VW Polo Menn: 1. VW Golf 2. VW Passat 3. BMW 3-serie 4. Volvo V70 5. BMW 5-serie

