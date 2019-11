Fredag kveld var det klart for nest siste semifinale i årets Norske talenter-sesong.

Ni deltaker-grupper kjempet om finaleplass på H3 Arena på Fornebu utenfor Oslo, og til slutt ble det klart at det var Jump Crew Jr. som fikk flest seerstemmer og kan glede seg til finalen 13.desember.

Dansegruppen fra Bærum som består av barn mellom 10 til 13 år, danset en energifull og egenkoreografert dans og fikk stor respons.

– Vet du hva, nå tror jeg at tacoen ble slengt veggimellom i det ganske land i Norge, for nå hadde jeg så lyst til å være like gamle som dere og være med i Jump og danse. Jeg ble så glad, ropte dommer Janne Formoe etter opptredenen.

– Jump, dere er veldig unge, og dere vet hvor hardt danseyrket er og hvor høyt nivå det er der ute, roste proffdanser Mona Berntsen og la til:

– Det er masse trinn der og likevel klarer dere å være så synkrone, og dere viser danseglede. Gratulerer, dette var VIRKELIG bra.

Problemer med avstemningen

Etter de to første deltakerne hadde opptrådt oppsto tekniske problemer med avstemningen på nettsidene til TV 2, noe som førte til at produksjonen valgte å stenge hele nett-avstemmingen.

– Det har vært tekniske problemer hos TV2.no som har gjort at avstemmingen etter at de to første deltakerne hadde oppdtrådt ikke ble regnet med. Ettersom vi er ekstremt opptatt av at det skal være rettferdig har vi dermed valgt å ikke ta med resten av stemmene som kommer inn via nettsiden, sier PR- og Mediesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

Avstemmingen i kveldens semifinale måtte derfor gjennomføres via telefon og SMS.

Fikk gullknapp

Amalie Skeide Sandvik (18) sikret seg direktebillett til finalen da hun fikk gullknappen av dommer Bjarne Brøndbo.

18-åringen danset et imponerende nummer innen grenen Sportsdrill, som førte til at hun mottok stående applaus fra hele salen.

– Altså i himmelens navn, du er jo i verdensklasse, ropte dommer Janne Formoe etter framførelsen.

Videre til finalen

I tidligere semifinaler har disse deltakerne sikret seg en plass i finalen:

13. desember skal finalen avvikles der ti deltakere kjemper om seieren i talentprogrammet.

