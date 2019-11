Albania ber allierte om hjelp: – Dette er vanskelig å takle alene

Albania står midt oppe i en svært dramatisk situasjon etter at landet ble rammet av et jordskjelv med styrke på 6,4 natt til tirsdag.

Det er bekreftet at minst 21 mennesker har mistet livet, samtidig som dødstallene fortsetter å stige. I tillegg er over 600 mennesker skadd, hvorav flere alvorlig. Myndighetene har foreløpig ikke oversikt over hvor mange som er savnet.

Albanske myndigheter har sendt ut en anmodning om bistand til alle Europeiske land for å få hjelp til å takle krisen.

– Vi er oppe i en situasjon og en hendelse av et slikt omfang at ethvert land vil synes dette er vanskelig å takle alene. Men ikke alle allierte har gitt nødhjelp, sier Albanias forsvarsminister Olta Djakka til den albanske avisen Panorama.

Norge gir ikke bistand

Beredskapsteam fra Italia, Kosovo og Tyrkia har meldt at de vil bistå redningsarbeidet. I tillegg har Albanias statsminister Edi Rama opplyst at EU og USA har tilbudt støtte.

Til tross for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSS) også har mottatt en anmodning om bistand, velger Norge å avstå.

– Anmodningen gjelder tre medium søk- og redningsteam, og Albania har selv uttrykt at det er ønskelig at disse kommer fra land i regionen. Flere av disse har tilbudt hjelp og vi vurderer at det, på det nåværende tidspunkt, ikke aktuelt for Norge å tilby bistand i forbindelse med denne anmodningen, skriver kommunikasjonsansvarlig Trude Måseide i UD til TV 2.

Måseide legger til at Utenriksdepartementet følger situasjonen tett og vil ta stilling til eventuelle nye anmodninger dersom det skulle komme.

UD har i tillegg løpende kontakt med den norske ambassade i Prishtina som arbeider med å kartlegge om nordmenn er berørt av jordskjelvet.

– Utenriksdepartementet har så langt ikke fått informasjon som tilsier at nordmenn er skadd eller omkommet i jordskjelvet, skriver Måseide.

– Folk skrek og gråt

Skjelvet inntraff like før klokken 4 natt til tirsdag om lag 34 kilometer nordvest for hovedstaden Tirana, opplyser det seismologiske senteret som overvåker Europa og Middelhavet (EMSC).

Bilder på sosiale medier viste hus som har rast sammen og massive ødeleggelser. Folk løp ut i gaten i panikk i byene Tirana og i Durrës, som ble hardest rammet.

Brannmannskaper, helsepersonell og militære styrker fra hele landet er satt inn i søket og redningsarbeidet etter overlevende.

Ifølge avisen Panorama er fortsatt et uvisst antall innbyggere begravd i ruinene.