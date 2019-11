Fredag 22. november ble to svenske statsborgere som er etterlyst for drap i Sverige, pågrepet på en privatadresse i Bodø.

Norsk politi mottok etterlysningen fra svensk politi noen dager i forveien hvor informasjon i etterforskningen tilsa at de etterlyste kunne befinne seg i fylkeshovedstaden.

Var ute på annet oppdrag

– Pågripelsen er et resultat av to svært årvåkne politibetjenter som virkelig har hatt hodet med seg på oppdrag, sier krimsjef i Bodø, Knut Waldemar Solli i en pressemelding.

Han forteller at politipatruljen fra Bodø politistasjon, i forbindelse med et annet oppdrag, ble oppmerksom på to personer som de umiddelbart dro kjensel på.

– Patruljen hadde på forhånd fått informasjon om etterlysningen fra Sverige, men denne fredagen var de på et helt annet oppdrag. Likevel var de ikke i tvil da de kom over de to etterlyste og pågrep dem dermed umiddelbart, sier Solli.

Fornøyd krimsjef

Han er godt fornøyd med at Bodø-politiet kunne bistå sine svenske kolleger.

– Det er et godt internasjonalt samarbeid mellom politiet og vi får fra tid til annen slike etterlysninger. En alvorlig straffbar handling som drap skal man ikke kunne unndra seg ved å stikke av til et annet land. Da hjelper vi hverandre, understreker krimsjefen i pressemeldingen.

De to etterlyste ble ikke varetektsfengslet idet de samtykket til overlevering. De to ble overlevert til svensk politi tirsdag 26. november.