– Det blir etter jul, 9. og 10. januar sier saksordfører i kontrollkomiteen Eva Kristian Hansen(Ap).

– Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål og vi har fremdeles ikke fått svar på de spørsmålene vi forrige uke, sier Hansen som mener det er behov for en høring i saken.

SV er et av flere partier som krever flere svar fra arbeidsminister Anniken Hauglie, H. De mener hun burde reagert tidligere.

– Vi vet at departementet fikk beskjed 27. november 2018 gjennom en kjennelse fra trygderetten at en person med et langvarig opphold i utlandet. Det stemmer ikke overens med hva Hauglie har sagt til Stortinget der hun redegjorde for midlertidige kortvarige opphold av få ukers varighet. Når vi nå ser at denne eposten ble sendt til departementet såpass tidlig og hun i media svarer dårlig på hvorfor hun ikke har opplyst om dette må vi drille videre på hvorfor ikke alarmen gikk tidligere, sier Freddy Andre Øvstregård, SV.