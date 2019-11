Har du planter i hjemmet ditt? Da bør du lese dette

De regner med at man må ha et sted mellom ti og tusen planter per kvadratmeter for å kunne konkurrere med ventilasjonen i en bygning eller et par åpne vinduer.

Hageland fjerner innlegg

På nettsidene til Hageland kunne man lese at: «En ekstra viktig funksjon de grønne plantene har, er at de renser luften innendørs og tilfører oksygen. Det er bare å nyte at økt oksygeninnhold i lufta reduserer stress, og øker konsentrasjon og kreativitet». Etter å ha blitt kjent med Helsekontrollens avsløringer har Hageland valgt å fjerne innlegget.

– Nå står det bare at grønne planter er med på å øke trivselen i stuen vår og i hjemmene våre, forteller Knut Tveit, kategoriansvarlig for planter og blomster i Hageland.

Mester Grønn vil se nærmere på formuleringene etter Helsekontrollens forsøk.

I likhet med Hageland skriver også Mester Grønn at «økt oksygeninnhold i lufta reduserer stress, og øker konsentrasjon og kreativitet». Innkjøper hos Mester Grønn, Kari Brekke, forklarer at det nok er en gammel sannhet de har hvilt seg på.

– Siden noe ny forskning sår tvil rundt grønne inneplanters luftrensende egenskaper så ønsker Mester Grønn å legge enda større vekt på den positive miljøpsykologiske biten grønne planter fører til.

Plantasjen har startet evaluering

Plantasjen skriver blant annet at «Hvis en plante kan rense luften på en romstasjon, kan den gjøre det i husene og leilighetene våre også».

De sier at de baserer kommunikasjonen sin på tilgjengelig forskning og vil justere budskapet dersom ny forskning tilsier det.

– Vi er allerede i gang med en evaluering basert på Helsekontrollens henvendelse, sier pressekontakt Vibeke Næss i Plantasjen.

Likevel bra med planter

Selv om de grønne inneplantene ikke har så mye å si for inneklimaet som man tidligere har trodd, kan det likevel være flere grunner til å omgi seg med dem.

– Vi bruker veldig mye tid inne, kanskje så mye som 80 prosent av tiden vår, derfor er det viktig å lage innemiljø som er bra for oss, sier førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Grete Grindal Patil.

Hun har jobbet mye med betydningen naturomgivelser har for helsen.

– Jeg tenker at planter kan vi bruke som et virkemiddel uansett fordi det skaper trivsel, er et levende element og det kan skape rom og omgivelser som vi ønsker å være i. Og på den måten er det bra for oss, avslutter hun.