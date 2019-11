Lørdag arrangeres P3 Gull, og før prisutdelingen var det selvsagt duket for rød løper.

Programleder Ronny Brede Aase er årets programleder. I fjor var det Herman Flesvig, og året før det var Live Nelvik programleder.

Sistnevnte kunne i 2013 by på et svært sjokkerende nakenshow, da hun hermet etter Miley Cyrus, og svingte seg på en «wrecking Ball».

– Det blir ikke noe nakenhet i år. Jeg skal fokusere på de flinke, unge artistene i Norge, sier han til TV 2.

Noen overraskelser på den røde løper ble det likevel.

Artister

RØD LØPER: Sondre Justad viste brystvortene i en helsetrøye på den rød løper under P3 Gull 2019 på NRK Marienlyst lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

Artistene Sondre Justad, Kjartan Lauritzen og Gabrielle tok seg også tid til å gå å den røde løperen, til tross for at alle skulle opptre på arrangementet kort tid senere.

Under Spellemann-prisen tidligere i år gikk Justad med en helsetrøye og viste brystvortene. Siden dette ikke ga noen oppslag, valgte han å gjøre nok et brystvorte-stunt på P3 Gull. Denne gangen hadde han markert brystvortene med et stort rødt kryss, i håp om å få oppmerksomhet.

– Da jeg var på Spellemannprisen viste jeg også brystvortene mine, men ingen brydde seg. Hadde det vært en kvinne som gjorde det, hadde det blitt kaos. Jeg bruker «nipple covers» for å hylle damer. Vi lever i 2019. Hvis ikke damer kan vise noe så naturlig som brystvorter, skal jeg ikke gjøre det heller.

P3 GULL: Jenny Skavlan da hun ankom rød løper under P3 Gull 2019 på NRK Marienlyst lørdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Saboterte

En annen som hadde et stunt på rød løper var Jenny Skavlan. Hun tok med sin egen grønne løper for å sette fokus på miljøvennlig gjenbruk av klær.

– Jeg lager et TV-program for NRK, hvor jeg samarbeider med kjendiser og lager nye antrekk ut av gamle klær. Jeg tok med den grønne løperen for å hylle disse kjendisene som ble med på programmet, men jeg fikk kjeft av produksjonen her. Jeg ødela visst opplegget deres.