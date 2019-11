– Jeg tenker at man kanskje må gå veien at man må begynne å bestemme seg for et minimumsantall kvinnelige trenere, og det må bli tatt beslutninger på øverste nivå om at sånn skal vi ha det hos oss.

Olympiatoppens samarbeidsidretter Norges Ishockeyforbund

Norges Curlingforbund

Norges Skøyteforbund

Norges Skiforbund (alpint, freestyle/freeski, kombinert, langrenn, hopp)

Norges Skiskytterforbund

Norges Snowboardforbund

Norges Bordtennisforbund

Norges Golfforbund

Norges Håndballforbund

Norges Orienteringsforbund

Norges Fotballforbund

Norges Skytterforbund

Norges Roforbund

Norges Cykleforbund

Norges Bryteforbund

Norges Friidrettsforbund

Norges Kampsportforbund

Norges Kickboxingforbund

Norges Padleforbund

Norges Rytterforbund

Norges Seilforbund

Norges Svømmeforbund

Norges Triatlonforbund

Norges Volleyballforbund Forbundene med kvinnelige hovedtrenere på seniorlandslag er markert med fet skrift.

– Kvotere inn kvinner?

– Ja, rett og slett sørge for at det er bedre kjønnsbalanse.

Tidligere landslagsspiller Lunde-Borgersen tror et prosjekt for å gi et kvinneløft kan gi en boost med tanke på rekruttering.

– Jeg tror kvinner trenger et spark bak, det tror jeg absolutt. Samtidig er kvotering kanskje ikke det jeg ville gjort først, men noen ganger så må det til. Det er sikkert veldig mange som har de kvalitetene og egenskapene som skal til for denne jobben, og da kan det være at kvinner må prioriteres først.

Særforbundene TV 2 har tatt utgangspunkt i inkluderer ikke paraidrett.