Er dette norsk ulv?

Anne Delphin og mannen fant noen underlige bilder i viltkameraet sitt, inne det samme reviret nå i høst.

Anne Delphin fant også merkelige bilder på sitt viltkamera. Foto: Olav Wold, TV 2

– Dyret vi så på det første bildet lurte vi på om kunne være en fugleShund, som hadde forvillet seg langt inn i skogen. Men på neste bildet ser vi at det er en ulv, selv om den ikke ser ut slik den pleier å se ut. Den hadde hvit hale og hvite toninger i pelsen, forteller Anne Delphin og fortsetter:

– Når man ser sånne individer og vet at andre har bilder av ulver som ser rare ut, ja da er det naturlig å spørre hva slags ulv vi har i Norge. Vi mener myndighetene har et ansvar for å bringe klarhet i dette. For ulvene her likner ikke på det de sier det er, ulv av finsk russisk opprinnelse, mener hun.

Kan ikke forklare hvit haletipp

Trond Burud var den første som dokumenterte at endel norske ulver har fått hvit haletipp. Den skal etter boka være svart.

– Da jeg fortalte om dette til en ulveforsker, trodde han først ikke på meg. Men det har etterhvert dukket opp ulv i mange revir med hvit haletipp, forteller han.

– Hva er forklaringen?

– Nei, si det. Et eller annet sted må det hvite haletippinnslaget kommet fra. Men jeg har ikke fått noe svar, sier han.

Øystein Flagstad i NINA sier at de vil undersøke pelsfargegener nærmere.

– Nedarving av pelsfargegener er en problemstilling vi vil undersøke og analysere nærmere, sier han.

Trond Burud fotograferer ulver i Finnskogen. Foto: Olav Wold

Dyrefotograf Burud er på sin side usikker på hva han skal mene om at hele forklaringen på de underlige bildene han får, kan være innavl.

– Når du ser på slektstreet til ulven i Norge så er det mye slektskap og mye innavl. Men her i Kynna hadde vi en av de siste produktive ekte ulvene fra Russland som leverte 30 valper, før han ble borte. Og noe av det avkommet går jo rundt i skogene her ennå. Mitt svar er at jeg ikke vet. Jeg er ikke genetiker, sier han.

– Kan ulver ha blitt ulovlig utsatt i naturen?

– Ja. For når vi kom hit i 1995 hadde folk sett ting på Finnskogen som klart tydet på at slik aktivitet hadde foregått, sier Burud.

Ulovlig utsatt?

TV 2 har vist alle bildene som er samlet inn til statssekretæren i Miljøverndepartementet, Atle Hamar. Han svarer slik på våre spørsmål:

– Noen er hvitaktige, de har hvit haletipp, noen ser ut som coyoter eller hunder. Hva er dette for noe?

Statssekretær Atle Hamar er helt klar på hvilken art vi har i skogene våre. Det er ekte ulv, sier han. Foto: Olav Wold, TV 2

– Dette er ulver og det er det vi vet ut fra all forskning og all kunnskap vi har tilgjengelig, sier han.

– Men skal de se sånn ut?

– Jeg kan ikke vurdere om ulver skal se sånn eller sånn ut. Vi må forholde oss til at vi vet at det vi har i Norge er ulv at finsk og russisk avstamming.

– Kan de ha blitt satt ut i naturen eller være blandinger av ulv og hund?

– Vi har ingen indikasjoner på at det har skjedd, sier Hamar.