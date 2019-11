Karpe vant pris – har en spesiell plan for etterfesten

Ronny Brede Aase leder showet fra Marienlyst i Oslo.

Fra klokken ni annonseres vinnerne i kategoriene årets liveartist, årets nykommer, årets låt og P3-prisen.

Gjev pris

Vinneren av kategoriene årets låt og årets liveartist avgjøres av publikumsstemmer, mens årets nykommer og P3-prisen kåres av jury.

VANT: Kaleb Isaac Ghebreiesus og Dutty Dior, bedre kjent som Isah & Dutty Dior, ankom rød løper sammen. Foto: Fredrik Hagen/NTB scanpix

Det er ingen nominerte til P3-prisen, men vinneren blir en person juryen mener har utmerket seg de siste årene.

Den første prisen, årets nykommer, gikk til Kaleb Isaac «Isah» Ghebreiesus.

– Fy f**n. Jeg har ikke planlagt noe tale, sa han, før han takket familien sin og menneskene rundt han.

Sammen med artisten Dutty Dior med «HALLO»

Den nevnte duoen stakk også av med prisen for årets låt, for nettopp denne sangen.

Dutty Dior ville ikke si noe under direktesendingen da han vant prisen, selv om han fikk mikrofonen rettet mot seg.

– Jeg er en mann av få ord, sa han til TV 2 i etterkant, og understreket at han syns det er stort å vinne en slik pris.

Karpe vant – igjen

Den tredje prisen som ble delt ut, var årets liveartist.

Denne prisen gikk til ingen ringere enn Karpe. Rapperne Magdi Abdelmaguid og Chirag Patel har vunnet mange priser før, men virket svært begeistret da de fikk den gledelige nyheten.

– Vi deler denne prisen med mange. Alle som står bak og foran scena, sa Abdelmaguid, før Patel fortsatte:

– Vi er veldig takknemlige for at vi har fått være med på hip hop-reisen, helt fra avisene hadde erklært hip hop for dødt.

STORT Å VINNE: Karpe sa de skulle feire med bandmedlemmene sine, og forklarte at bandet har vært som en familie siden 2009. Foto: Line Haus/TV 2

Da de møtte TV 2 etter at prisutdelingen var ferdig, var de mest optatte av designet på prisen.

– Det er helt rått! Den ser ut som en ost, og det syns jeg er et bra design, sa Patel.

Abdelmaguid fortalte at han sliter med å holde seg våken og at han alltid drar tidlig fra fester. Småbarnsfaren har derfor planer om å feste med litt energidrikk i magen.

– Kanskje vi må spille litt i dag? Vi tar en liten trall her! Da holder jeg meg våken!

Dermed kan de som er med på etterfesten få seg en aldri så liten intimkonsert.

Kygo var ikke i salen

Mens P3-prisen gikk til selveste Kyrre Gørvell-Dahll, bedre kjent som DJ-en «Kygo».

På Spotify har han over 27 millioner månedlige lyttere, og låten «It Ain't Me» med Selena Gomez har over 900 millioner avspillinger på Spotify alene.