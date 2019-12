Så enkelt lager du gravet laks og ørret

Gravet laks, eller ørret, med knust pepper:

Ca 500 g laksefilet (eventuelt ørretfilet) uten skinn og ben

2 ss sukker

2 ss salt

1-2 ts grovmalt brent pepper

Eventuelt 2-3 ss akevitt eller 2 ts sitronsaft

Frisk dill

Bland sammen sukker, salt og pepper. Legg dill i bunnen av et fat med litt kanter, dryss på litt av krydderblandingen.

Legg laksefileten over og dryss over resten av krydderblanding og avslutt med dill og hell over akevitt/sitronsaft.

Dekk med plastfilm eller matpapir og legg et lett press på toppen, med for eksempel en liten tynn fjel. Sett kaldt i kjøleskap i 2-3 døgn. Tiden er avhengig av tykkelsen på laksefileten. Vend laksen et par ganger i døgnet.

Brent pepper:

Legg hele pepperkorn i en stekepanne. Stek til pepperen begynner å «poppe» og bli godt stekt. Avkjøl. Knus i en morter og dryss over den ferdig gravede laksen. Server med grovt rugbrød eller knekkebrød.

Rødbet og fennikel gravet ørret (eller laks):

Ca 500 g ørretfilet (eller laks

2 ss sukker

2 ss salt

1 stor rå rødbet

½ fennikel

1/2 ts sitronsaft eller akevitt

WENCHES JULEKALENDER: I førjulstiden skal Wenche gi oss tips, som kan gjøre juleforberedelsene litt enklere. Foto: Mastiff

Bland sammen sukker og salt og fordel over og under laksen. Legg laksen i et fat med kanter. Skrell rødbete, rens fennikel og del i mindre biter.

Riv rødbet og fennikel fint på et råkostjern eller «kjør» sammen til en glatt mos i en blender/stavmikser og fordel over laksen. Dekk med plastfilm eller matpapir og legg på et lett press. Sett kaldt i 2-3 døgn i kjøleskap. Tiden er avhengig av tykkelsen på laksefileten. Vend laksen et par ganger i døgnet

Enkel sennepssaus til gravet laks eller ørret: